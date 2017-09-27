Balıkesir Edremit dün, okul yolunda sevgili dehşetine sahne oldu. İddiaya göre İstanbul’da yaşayan Zeliha İ.Ç. (28) geçen yıl kendisi gibi evli olan Mehmet S.M. ile birlikte yaşamaya başladı. İkisi de eşlerine boşanma davası açtı. Ancak çiftin arasında 10 gün önce Mehmet S.M.’nin eşinin boşanmaktan vazgeçmesi üzerine kavga yaşandı. Evden kovulan Zeliha İ.Ç., 6 yaşındaki kızı Zeynep’i de alıp Edremit’teki annesi ve üvey babasının evine taşındı. Ancak Mehmet M.’den kurtulamadı.

KORUMA İSTEDİ

Gazete Habertürk'ten Mahmut Acaröz ve Müslim Sarıyar'ın haberine göre genç kadının ardından Edremit’e giden Mehmet M. bir hafta boyunca taciz edince Zeliha Ç., 22 Eylül’de polise başvurdu, çağrılı koruma verildi. Önceki akşam polisi arayan kadın, Mehmet M.’nin evlerinin çevresinde olduğunu ihbar etti. Bu sırada evin camları taşlanıp kırıldı, ancak polis Mehmet M.’yi bulamadı.

Eski sevgilisinin kurşunlarıyla yaralanan genç kadın, gözyaşları arasında kızının cansız bedenine sarılıp feryat etti.

OKULUN İLK GÜNÜ

Zeliha Ç. dün sabah saat 08.30 sıralarında birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki kızı Zeynep’i ilk kez okula götürmek için üvey babasıyla birlikte evden çıktı. Bu sırada Mehmet S.M. bir otomobilden anne kıza pompalı tüfekle ateş açtı. Minik Zeynep kafası ve göğsüne isabet eden saçmalarla hayatını kaybetti. Sol bacağından vurulan anne Zeliha Ç. ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından tüfeği atan ve otomobili 500 metre ileride terk ederek kaçan zanlı Balıkesir’de yakalandı.

Güvenlik kameralarından Mehmet M.’nin sabah okul etrafında dolaştığı ve çevredekilere bir şeyler sorduğu belirlendi.

Zeliha Ç., Kurban Bayramı’nda cani Mehmet M. ile birlikte Edremit’te ailesini ziyaret etmiş.

‘KIZIM VE TORUNUMU VURUP BENİ DE EZMEYE ÇALIŞTI’

6 yaşındaki Zeynep Seren Ç.’nin can verdiği olaya tanık olan Zeliha Ç.’nin üvey babası Süleyman Fener yaşananları Habertürk’e anlattı. “Zanlı Mehmet S.M. bir yıl önce evli olmasına rağmen kızımı kaçırdı” diyen Süleyman Fener şunları söyledi: “Birlikte yaşıyorlardı. 10 gün önce kızımdan telefon aldım. Ağlayarak ‘Baba Mehmet beni dövdü, evden attı. Yanınıza gelebilir miyim’ dedi. Ben de kapımı açtım. Her şey bundan sonra başladı. Bir hafta boyunca Mehmet kapımızı tekmeleyip zile basarak, bağırarak rahatsız etti. Dün gece yine kapımıza dayanıp, camlarımızı taşladı. Sabah da üzerimize ateş açtı. Sonra da arabayla beni ezmeye çalıştı. Direğin üzene çıkarak kurtuldum.”