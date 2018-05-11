Kaan yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın 9 Mayıs'ta 28'inci yılı geride bıraktığını anımsattı. İş dünyasında erdemi ve yüksek ahlakı temel alan bir yapıyı inşa etmek inancıyla yola çıktıklarını anlatan Kaan, MÜSİAD'ın kuruluşundan bugüne değerlerinden hiçbir zaman ödün vermediğinin altını çizdi.
Kaan, teşkilatının 73 ülkede, 197 irtibat noktasıyla dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren güçlü bir sermaye platformu olduğuna işaret ederek, 2018'i "Afrika yılı" ilan ettiklerini ve kıtada faaliyetlerinin arttığını bildirdi.
Afrika kıtasında; Güney Afrika, Sudan ve Nijerya'da şubelerinin olduğunu aktaran Kaan, "Benin, Fildişi Sahili, Moritanya, Nijer, Senegal, Fas ve Çad’da temsilciliklerimiz bulunuyor. Çalışmalarımız, resmi temaslarımız sürüyor. Bu yıl sonunda toplam 30 Afrika ülkesinde faaliyette olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
"Afrika ile beraber kalkınmanın peşindeyiz"
Kaan, Konya'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'nda Afrika'dan kente gelen 200'ü aşkın iş adamına Türkiye'yi tanıttıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"MÜSİAD olarak özellikle Türk iş adamının dünya genelinde iş yapmasını sağlayacak fuar organizasyonları ve bu tür ekonomik forumlarla hem ülkemizin tanıtımına hem de Afrika'ya yönelik açılım olarak Türk iş adamlarını Afrika'ya götürmek için atılım içindeyiz. Kıtanın insanıyla gönül bağı kurmanın, büyüyeceksek de birlikte büyümenin, beraber kalkınmanın peşindeyiz. Dolayısıyla bütün bu girişimlerimizin altında yatan sebep de budur."
"Büyüme hedefi yüzde 6"
Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin ise Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Büyümenin 2018 yılı için yüzde 6 seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü Türkiye yaklaşık yüzde 5'in üzerinde bir büyümeye artık oturmuş durumda. Onun üstünde sürprizler olmayacağını düşünüyoruz. Seçim sonrasında özellikle Türkiye'deki belirsizliklerin bitmesi neticesinde hızlı ve istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin çıkışa geçeceğini düşünüyoruz."
Kaan, yüksek kur riskinin sanayici ve yatırımcıyı çok büyük sıkıntıya soktuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Özellikle bunun kontrol altına alınması için öncelikle enflasyonun kontrol altına alınması ile ilgili çabanın artırılması gerektiğini düşünüyorum. Döviz ne için artar? Tabii ki siyasi konjonktürün getirdiği şeylerin etkisi olabilir ama ana etkenin burada enflasyonun olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin özellikle üretimini artırması gerektiğini, enflasyonu aşağı çekerek ve kur riskini de yavaş yavaş aşağı indirmesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz bu konuda farklı düşünüyorum."
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