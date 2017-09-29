MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı'na yeğen kurşunu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı İsmail Özşanlı, iddiaya göre dün alacak verecek meselesi yüzünden yeğeni A.Ö. ile tartıştı. Merkez Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesi'nde meydana gelen olayda yeğen A.Ö. yanında bulundurduğu silahla amcasına rastgele ateş etti. Saldırıda Özşanlı ayağından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özşanlı tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nde Mehmet Kayahan'ın haberine göre, silahlı saldırı sonrası kaçan A.Ö.'nün yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.