Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kampında özel açıklamalar yaptı. Sporx'te yer alan habere göre transferi, Serie A'ya dönme ihtimali, Galatasaray ve Türkiye'deki yaşamıyla ilgili açıklamalar yapan başarılı file bekçisinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İSTANBUL MUHTEŞEM BİR ŞEHİR"

İstanbul, muhteşem bir yer, benzersiz bir atmosferi var. Galatasaray'daki şampiyonluklarımıza bir yenisini eklemek istiyoruz. 7 yılda 4. lig şampiyonluğu, benim için çok güzel bir başarı olacak. Tüm takım olarak bu başarıyı, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar."

"LAZIO HAYATIMDA ÖZEL BİR YER"

Ben geçmişine bağlı, nostaljik bir insanım. Her sene iki ya da üç kez Roma'ya gelir, arkadaşlarımı görürüm. Her zaman beni adam yapan ve üst düzey bir kaleciye dönüştüren Lazio'ya bağlı kalacağım"

İTALYA'YA DÖNECEK Mİ?

"Yeniden Serie A'da oynamak güzel olabilir, hedeflerimden biri bu. Ancak Galatasaray, bugüne kadar benim için yapılan hiçbir teklifi dikkate almadı. Ne kadarlık teklif gelirse gelsin Galatasaray, beni birakmayı düşünmedi. 2021 yılına kadar sözleşmem var. Açıkçası Serie A'ya dönmem, bu şartlarda zor. İtalya'dan bazı talepler oluyor ancak bu tip konularla menajerim Fonseca ilgileniyor."