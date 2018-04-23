Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, kişisel Instagram hesabından maç öncesi paylaşımı yaptı. Kendi görselinin bulunduğu bir paylaşım yapan tecrübeli file bekçisi altına "Hep birlikte Kadıköy'e" ifadeleriyle taraftarına çağrıda bulundu ve tribünlerin dolmasını istedi. Volkan'ın bu paylaşımına birçok beğeni geldi.

Fenerbahçe'nin eski ve mevcut futbolcuları Mehmet Ekici, Serhat Akın, Roman Neustadter, Selçuk Şahin gibi isimler, kaptanlarına beğeni atarken Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera da Volkan'ın bu paylaşımını beğendi. Sosyal medyada bazı sarı-kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı file bekçisine tepki gösterdi.