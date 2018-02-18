Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, son haftalarda yediği goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Sarı-kırmızılı bir taraftar Muslera'nın eşi Patricia Callero'ya "Muslera evine dön" şeklinde bir mesaj attı. Callero bu mesajın görüntüsünü alıp üzerine "Neden olmasın? Belki yakında" yazdı. Bu paylaşım, sosyal medyada ayrılık sinyali olarak yorumlandı.

Muslera'nın eşi daha sonra ilk paylaşımını silerek yeni bir paylaşım yaptı. Callero, gelen destek mesajlarının fotoğrafını çekerek "Teşekkürler güzel insanlar" ifadelerini kullandı.