Muslera: Kesinlikle penaltı değildi

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, 3-2 kazandıkları Karabükspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Uruguaylı file bekçisi şu ifadeleri kullandı:



"Mutlaka ağır çekimde göreceklerdir. Ancak şunu söyleyebilirim ki kesinlikle penaltı değildi. Mariano'nun ilk yarıdaki pozisyonu daha fazla penaltıydı. Galatasaray olarak yıllardır böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bugün de bununla karşılaştık."



"ÜÇLÜ ARTIK ALIŞKANLIK OLDU"

Deneyimli eldiven, karşılaşma sonrası taraftarların kendisini üçlü çektirmeye çağırması hakkında ise "Umarım bu şekilde devam eder. Artık alışkanlık oldu" diye konuştu.

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