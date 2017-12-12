Yıllardır Türkiye’nin en iyi kalecisi olarak gösterilen Fernando Muslera bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor. Taffarel’in kaleci antrenörlüğünden ayrılmasının ardından büyük bir form düşüklüğü yaşayan Muslera, son olarak Beşiktaş derbisinden sonra Teleset Mobilya Akhisar önünde de hatalı bir gol yedi. Sporx.com’un haberine göre ligde 7. dönemini geçiren Uruguaylı eldiven, 15. haftalar itibarıyla en kötü 2. sezonunu geçiriyor. Savunmanın tel tel döküldüğü 2015-16 sezonunda 20 gol yiyen Muslera, bu sezon da filelerinden 19 top çıkardı.

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