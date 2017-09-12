Muslera ve Selçuk'tan kaptanlık açıklaması!

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Selçuk İnan da tartışmalara şu sözlerle yanıt verdi;

"Aslında bu olayla ilgili gerçekten bir şeyler söylemek canımı acıtıyor. Muslera benim çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm biridir. Keza o da beni öyle düşünüyor."