Muş'un Hasköy ilçesinde kadınlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine, üşümemeleri için yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örmeye başladı.
DHA'nın haberine göre, Hasköy İlçesi Sunay Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için kolları sıvadı. Soğuk hava şartlarında Suriye'nin Afrin bölgesinde operasyona devam eden güvenlik güçlerinin üşümemesi için kadınlar, yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örüyor. Askerlere moral vermek için örgü örmeye başladıklarını söyleyen kadınlar, askerlerin sağ salim dönmeleri için dua ettiklerini belirtti.
"İÇLERİNDEN GELEN BİR İSTEK"
Kadınlardan Solmaz Erdoğan, "Askerimize yemek göndermek yasaklanınca, soğukta üşümesinler diye onlara el emeği göz nuru dökerek işlediğimiz hediyeleri göndereceğiz. Askerimizin ne yemeğe, ne de kendisini sıcak tutacak eşyaya ihtiyacı var. Ama biz analar, evlatlarını kaç yaşına gelirse gelsin hep düşünür, korur ve kollarız" dedi.
Emine Pırıldak ise 8 çocuğunun olduğunu, gerekirse onları da ülkesi için seve seve göndereceğini ifade etti.
Sunay Mahallesi Muhtarı Vasıl Parıldar da, "Mahallemizdeki annelerimiz, bacılarımız kendi aralarında toplanarak eldiven, bere, atkı, çorap örüp Afrin'de savaşan Mehmetçiğimize göndermek istiyorlar. Onların ihtiyacı olmadığını biliyoruz, içlerinden gelen bir istek. Her örgüde bir dua yaparak örüyorlar. Bunları toplayarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edip, askerlerimize göndereceğiz. Allah askerlerimize yardım etsin. Orada PYD, PKK ve DEAŞ'la vatanımız, milletimiz için savaşıyorlar" diye konuştu.
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