Müslüm Gürses arabesk ve Türk halk müziğine damga vurdu. 2013'ta yaşamını yitren usta sanatçının hayatı film oluyor. Müslüm filminin çekimleri Adana'da devam ederken, filmin ilk fragmanı da yayınlandı.

MÜSLÜM GÜRSES'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Müslüm Gürses'in doğduğu Şanlıurfa halfeti'de başlayan filmin çekimleri şu sıralar Adana'da devam ediyor. Usta sanatçıyı Müslüm filminde Timuçin Esen canlandırıyor. Müslüm filminin kadrosunda Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç da rol alıyor.

'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

MÜSLÜM FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİREECEK?

Filmin vizyon tarihiyle ilgili kesin bir şey söylenmese de Müslüm filminin 2018 Eylül ya da Ekim ayında izleyiciyel buluşması bekleniyor.

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