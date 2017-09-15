Klarnet Festivali’nin ‘Ustaya Saygı Konseri’, Müslüm Gürses anısına Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, müzik direktörlüğünü İskender Paydaş’ın üstlendiği gecenin onur konuğu Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’du.

MÜSLÜM GÜRSES'E DUYGU DOLU ANMA

Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen ‘Ustalara Saygı Konseri’nde bu yıl Müslüm Gürses anıldı. Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen konserin müzik direktörlüğünü İskender Paydaş, Alişan, Göksu, Aslı Demirer, Burhan Bayar, Hakan Aysev, İntizar, İpek Açar, Ozan Ünlü, Öykü Gürman, Serkan Çağrı, Şebnem Keskin ve Yonca Lodi, Gürses’in unutulmaz eserlerini yorumladı. Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un da katıldığı gecede, duygu dolu anlar yaşandı.

MUHTEREM NUR'A PLAKET VERİLDİ

Gecenin son şarkısı, festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen Serkan Çağrı’dan geldi. ‘Hangimiz Sevmedik’i alkışlar içinde çalan Çağrı, ardından sahneye davet ettiği Muhterem Nur’a teşekkür plaketi verdi. Nur, “Bu güzel geceyi hazırlayan herkese sonsuz teşekkürler. Çok duygulandım. Plaketi Müslüm Gürses hayranları adına aldım, Şanlıurfa’daki müzesine götüreceğim’ dedi.

"MÜSLÜM'E BEN EVLENME TEKLİF ETTİM"

konserde sahneye çıkan tüm sanatçılar, Müslüm Gürses’e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi. Merhum şarkıcının hayat hikâyesinin anlatıldığı mini belgeselde Muhterem Nur’un “Müslüm’e ben evlenme teklif ettim” dediği bölüm, büyük alkış aldı.