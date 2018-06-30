"Müslüman asker" Instagram'ı sallıyor

Instagram'da Yakiboy adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı, tüm vücudunu kaplayan dövmeleriyle dünya çapında fenomen oldu. Kendisine "Müslüman asker" lakabını takan adam, lüks hayatı, dövmeleri ve kaslı vücuduyla 62 bin takipçiye ulaştı