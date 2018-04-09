Varlıklı Arap ülkelerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde devlet vatandaşların Bitcoin almalarını resmen yasaklamış durumda. Bu nedenle dijital para birimleri ticaretinde batının gerisinde seyrediyorlar.

Müslüman ülkeler dünyanın gayri safi hasılasının yüzde 1’ini oluşturuyorlar ve bu zengin toplumları dijital paralarla buluşturmak için şeriat kanunlarınca onaylı kripto paralar geliştiriliyor.

KRİPTO PARA BORSASININ PATRONU TUTUKLANDI!

Bu paralardan en yenisi, Dubai merkezli bir girişim tarafından geliştirilen OneGram ve değeri dünyanın en istikrarlı varlıklarından birisi olan altına dayanıyor. Bu kripto paranın değeri bir gram altına endeksli olduğundan, fiyatındaki dalgalanmaların ve spekülasyonların önüne geçiliyor.

Dubai merkezli al-Maali Consulting danışmanlık şirketine göre, OneGram bu açıdan İslam prensiplerine uygunluk gösteriyor.

Reuters’a konuşan OneGram’in kurucularından Ibrahim Mohammed, “Şeriatın kural ve düzenlemelerinin dijital blok zinciri teknolojisiyle tamamen uyumlu olduğunu kanıtlamak istiyoruz.” diyor.

SOYGUN KURBANI BORSAYA ALICI ÇIKTI

Diğer kıymetlere görece daha istikrarlı bir grafik çizen altın, geçtiğimiz yıl 1.200 ile 1.300 dolar civarında değişiklik gösterdi. Bitcoin’in değeri ise geçtiğimiz yıl 20 bin doları aşarken, günümüzde 7 bin dolar seviyesinde.

Orta Doğu altın endeksli kripto paraların ortaya çıktığı tek bölge değil.

Şubat ayında Malezya’da ortaya çıkan HelloGold isimli kripto para da OneGram’in benzeri bir konseptle çalışıyor. Şeriat sertifikası da alan kripto para, bu yıl ilk kez ülke dışına çıkarak Tayland’a da girmek istiyor.

SOROS BİTCOİN İŞİNE GİRİYOR