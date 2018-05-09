Ramazan ayında namaz vakitlerine dikkat eden Müslümanlar, bu farkındalığı tüm yıla yaymak için teknlojiden faydalanıyorlar.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Müslümanlar internette İslam ile ilgili kaynaklara daha fazla yöneliyorlar. Oruçla ilgili sorular ve dini bilgiler için başvurulan internette en çok aranan bilgilerden birisi ezan vakitleri. Sahur ve iftar vakitlerini bildiren imsakiyeler artık sadece esnafın dağıttığı A4 boyutundaki reklamlarda yer almıyor. Müslümanlar sahur ve iftarı sadece cami minarelerinin şerefelerindeki ışıklarla okunan ezanlardan veya televizyonlardan takip etmiyor.

Akıllı telefon uygulamaları ezan vakitlerini bildirdiği gibi, sonraki vakte kalan süreyi, ayetleri, hadisleri ve duaları kullanıcısına sunabiliyor. İşte Ramazan ayında Allah'ın emirlerini tek ekrandan takip edip, bilgi edinmek ve yol almak isteyenler için kullanılan uygulamalardan Apple ekosisteminde yer alan 5 tanesi.

Namaz / Ezan Vakti

Diyanet’e ait olan bu uygulama arayüz olarak bakıldığında en iyilerinden biri. Yukarıdan aşağı doğru ilerlenebilen uygulama konumunuza göre namaz vaktini otomatik olarak hesaplayarak bildirebiliyor. Sonraki vakte kalan zamanı belirten uygulamada her gün bir ayet, hadis ve dua değişerek görüntüleniyor. Kabe’ye olan uzaklık, harita ve kıble yönünü gösterebilen uygulamada önceliklerinize göre kutuların yerini değiştirebiliyorsunuz.

Namaz / Ezan Vakti uygulamasında yakınlarınızdaki camileri konumunuza göre bulabiliyorsunuz. Hatta sanal gerçeklik desteği ile kamerayla Türkiye’deki cami veya mescitlerin yerini mesafeleriyle görebiliyorsunuz. Farklı tema desteğine sahip uygulamada namaz vaktine ve öncesine alarm kurmanız mümkün. Diyanet’in uygulamasında Kur’an-ı Kerim bulunmuyor ancak kurumun geliştirdiği özel Kur'an-ı Kerim uygulamasına ve başkaca kullanışlı ve faydalı uygulamalara kısayol verilmiş. Bu yan uygulamalardan birini indirerek, Kadir Gecesi'nde evinde kaynak bulunmayanlar hızlıca İslami kitaplara ve bilgilere erişebilirler. Bayram Namazı vakitlerinin yanı sıra Teravih vakitleri konusunda da bilgi bulabiliyor.

Namaz Vakti'ni indirmek için tıklayın

Ezan Vakti

Türkiye’de en çok kullanılan İslami yaşam yardımcısı uygulamalarından biri olan Ezan Vakti’nin birden çok sürümü bulunuyor. Sürümler arasında kullanım açısından bir fark yok. Ücretli versiyonlarda reklam yok ancak fonksiyon olarak aynı. Lite versiyonunda ise daha çok kullanılan özellikler bir araya getirilmiş. Burada karar size kalmış. İster 3,5 TL vererek reklamsız versiyonu alabilir, isterseniz reklamlı ama ücretsiz versiyonu tercih edebilirsiniz. Uygulama özellikle namaz vakitlerini haber vermesiyle biliniyor.

GPS üzerinden konum bazlı olarak hesaplanan ezan vakitleri, farklı alarm çeşitleriyle ezan okunmadan önce ve okunurken kullanıcıya bildirimle iletiliyor. Kütüphane bölümünde Büyük İslam İlmihali, Tefsir, Namaz Sure ve duaları, Aşr-ı Şerifler, Tesbihat, Veda Hutbesi yer alırken Kur’an-ı Kerim farklı yazıtipi boyutlarıyla ve yatay ekran desteğiyle sunuluyor. Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde Kur'an mukabelesinde bulunan kullanıcılar için uygulamada çeşitli araçlar bulunuyor.

Farklı hafızlardan Kur’an kıraatlerine yer verilen uygulamanın iPhone sürümünde bildirimleri doğru şekilde almak için zaman zaman çalıştırmak gerekiyor. Aksi halde bildirimlerin aktarımında sıkıntı yaşanıyor. Apple Watch desteği bulunan uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Ezan Vakti'ni indirmek için tıklayın

Süleymaniye Takvimi

Her Ramazan geldiğinde gündemi meşgul eden konulardan birisi de imsak vaktinin doğruluğu. Süleymaniye Vakfı’nın Kur’an’daki ilgili vakit ayetleri ve hadislerin ışığında kutuplara gidip yaptıkları araştırmayla belirlediği namaz vakitleri (ve dolayısıyla sahur vakti) uygulamada konuma göre hesaplanıyor. Uygulama basit arayüzü ve namaz vakitlerini zamanında ve öncesinde haber verebilen alarm sekmesine sahip.

Sonraki vakte kalan süreyi de belirten uygulamada aynı zamanda radyo bağlantısı bulunuyor. Uygulamanın lokasyon sekmesinden kıblenin yönü ve mesafe bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Diyanet’in Ramazan ayında sabah ezanını normalde olduğundan daha erken okuduğunu, bunun mizana uygun olmadığını belirterek eleştiren vakfın uygulamasına göre imsak vakti Diyanet’inkine nazaran yaklaşık 70 dakika sonra gerçekleşiyor. Vakıf kritik konuyla ilgili olarak sabah namazının sıhhati için belirttikleri zaman diliminde kılınması gerekliliğine dikkat çekiyor. Uygulamanın lokasyon sekmesinden kıblenin yönü ve mesafe bilgisine ulaşabiliyorsunuz.

Süleymaniye Takvim'ini indirmek için tıklayın

Kur’an Ezberleme

Her yıl Kur’an’ı Kerim’in dünya üzerinde en çok okunduğu ay olan Ramazan’da teknolojiyle harekete geçmek isteyenler için uygulamalardan birisi de Kur'an Ezberleme. Uygulamada kendinize ait bir profil oluşturabiliyor, okunan ayetler arasında durabiliyorsunuz.

Ezberlemek istediğiniz ayeti tekrarlaması için okuma sonrası kısa beklemeler veren uygulamada ayetler üzerinde durulabilmesi amacıyla bir çalma listesi mantığına yer verilmiş. Surelere ve ayetlere hızlı erişim için optimize edilen uygulamada Kur’an tilaveti Şeyh Mishari El Efasi'den kaliteli bir ses kaydıyla sunulmuş. Basit ve sezgisel arayüzle hazırlanan uygulama Kuran`ı daha kolay ezberlemenize yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kur'an Çalış indirmek için tıklayın

Kur'an Çalış

Adından anlaşılacağı üzere uygulama tamamen Kur'an çalışmaları üzerine odaklanmış. Ancak bir farkla, uygulama ile sosyal ağlardaki arkadaşlarınızın bulunduğu bir çalışma ekibi ile karşılıklı notlarla Kur'an ayetleri üzerine toplu halde çalışabiliyorsunuz. Kurancalis.com sitesinin mobil alandaki uygulamasında amaç kullanıcıların kendi çalışmalarını kolaylaştırmasının yanı sıra farklı bakış açılarıyla doğruya erişmek.

Farklı çevirileri seçebildiğiniz uygulamada notlar ve yorumlar oylanabiliyor ve kabul gören notlarla sahipleri öne çıkıyor. Ayetlerde geçen kelimelerin nerelerde geçtiğini kontrol edebildiğiniz uygulamada sosyal ağlarla paylaşım özelliklerine önem verilmiş.

Kur'an Ezberleme indirmek için tıklayın

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