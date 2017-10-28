Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Mustafa Aral, hep hayalinde olan kendi işini kurmak için oto yıkamacı yeri açmaya karar verdi.
İlgili yerlere başvuruda bulunan fakat prosedürleri yerine getirememesi ve sermaye sıkıntısı nedeniyle işyeri açamayan Aral, hayalini kurduğu işi seyyar olarak yapmak için hafif ticari aracını oto yıkamacıya dönüştürdü.
Aracında, bir oto yıkamada bulunması gereken tüm malzemeleri bulunduran ve su ihtiyacını bir depo yardımıyla, elektrik ihtiyacını ise jeneratör ile karşılayan Aral, yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü işini büyüterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor.
Aral, uzun zamandan beri kendi işini yapma hayalini kurduğunu, bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
"ARACIMIN ÜZERİNE 'ACAYİP OTO YIKAMA' YAZDIM"
Mobil oto yıkama işini müşterilerin ilk etapta şaşkınlıkla karşıladığını, alıştıktan sonra ise memnun kaldığını dile getiren Aral, şöyle devam etti:
"Aracımla gittiğimde çevredeki insanlar şaşırıyor. Farklı bir sistem olduğunu gördüğünde memnun kalıyor. Araçlarını yerinden hiç oynatmadan, zamanı değerli olan kişilere yardımcı olarak yıkıyorum. Müşterilerim, istediği yerde, istediği zaman cep telefonundan araçlarının yıkanması için konum gönderiyor. Ben de gidip araçlarını tertemiz yıkayarak teslim ediyorum. Farklı bir iş yaptığım için aracımın üzerine 'Acayip oto yıkama' yazdım. İleriki dönemlerde müşterilerime daha fazla hizmet sunmayı düşünüyorum. Yaptığım iş için devletin ilgili birimlerime tüm başvurularımı yaptım, kaydımı yaptırdım. Vergimi veriyorum. Bu anlamda da tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum."
"BİZE BİR TELEFON KADAR YAKIN"
Araç sahibi Bekir Abra ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle aracının temizliği ile ilgilenemediğini anlattı. Zaman darlığından çoğu zaman oto yıkamacıya gidemediğini aktaran Abra, "Gidip yıkamacıda oturayım, orada bekleyeyim, yarım saat sıra bekleyeyim, aracıma bir şey mi olacak derdiyle uğraşmamak için Mustafa ağabeyi çağırıyorum. Nerede olursak olalım, evde, işte, inşaat alanında fark etmez, bize bir telefon kadar yakın. Güvenerek anahtarımızı veriyoruz. Aracımızın içini, dışını temizleyip teslim ediyor." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.