Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, şarkıcı Mustafa Ceceli, altı yıllık eşi Sinem Gedik'ten 25 Mayıs'ta boşanmıştı. Ayrılıktan beş gün sonra ise Ceceli’nin Selin İmer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, ikili 10 Temmuz'da evlenmişti.

Ceceli'nin yeni evliliği, iddiaya göre oğluyla ilişkisini de etkilemişti. Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in çocuğuna, yeni çiftin evine göndermediği iddia edilmişti.



Medyada yer alan haberler sonrası ünlü şarkıcı, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak söz konusu haberlerin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna dair beyanda bulunarak, bu haberlerin kaldırılmasını istedi.

Ceceli'nin başvurusu ardından hâkimlik, medyaya yer alan haberlerin kaldırılmasına hükmetti ve haberle ilgili tekzip yayınlanmasına karar verdi.

DÜZELTME YAYINLANMADI

Mahkemenin verdiği tekzip kararına uyulmadığı gerekçesiyle şarkıcı Mustafa Ceceli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden başvurdu. Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonunda, Ceceli'nin düzeltme hakkını yayınlamayan sorumlu müdüre adli para cezası kesildi.

Parayı ödemeyen sorumlular hakkında ayrıca 5187 sayılı Basın Kanuna muhalefetten dava açıldı.