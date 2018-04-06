Popçu Mustafa Ceceli ile oğlu Arın, önceki gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Cadde'nin haberine göre, Mustafa Ceceli ile oğlu Arın, uzun süre eğlenceli dakikalar geçirdi. Oğlunun okulunun bir haftalık tatilde olduğunu belirten şarkıcı, "Tatili fırsat bildik, bugünü birbirimize ayırdık. Bütün gün baba-oğul vakit geçireceğiz" dedi.

Eğlence merkezinden sonra alışveriş merkezini turlayan ikili, özellikle çocuk giyim ve oyuncak mağazalarından alışveriş yapıp baş başa yemek yedi.