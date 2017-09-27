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İşte ünlü şarkıcının açıklaması:



Bir süredir şahsım ve eşim Selin Hanım ile ilgili yürütülmeye çalışılan ‘kötü niyetli ve taraflı’ algı operasyonunun farkındayım. Bu konuyla ilgili olarak son kez yaptığım bu açıklamadan sonra artık tüm hukuki haklarımı da kullanacağımı belirtmek istiyorum.



İtham edildiği üzere; Beni, eşim Selin Hanım ile Ahmed Hulusi tanıştırmadı. Selin Hanım ile birbirimizi arkadaş ortamında tanıdık.



‘İyi ki tanıdım’ dediğim eşim Selin Hanım ile 10 Temmuz’da evlendik. Artık herkesin bu evliliğe saygı duymasını ve bizi bize bırakmasını istiyorum.. Bu işi malzeme olarak kullanmak isteyen insanlar kötü niyetlerini belli ederken, işin içine başka isimleri de katarak mevcut kendi gerçekliğini gözden kaçırmaktadır. Ama şu unutulmamalıdır ki,gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.

MUSTAFA CECELİ



