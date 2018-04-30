HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, sahneye çıkmadan kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, havaların ısınmasıyla başlayan konser maratonunun yaz boyunca süreceğini ve bu nedenle eşi Selin İmer’le birlikte yaz tatili yapamayacaklarını söyledi.



Sahnede klasikleşen şarkılarını seslendiren Ceceli, performansıyla beğeni topladı.

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