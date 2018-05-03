Sabah Gazetesi tarafından gerçekleştirilen organizasyondaki oturumda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüplerinin mali yapılarıyla ilgili bilgiler verdi.
Başkan Cengiz, Galatasaray'ın içindeki mali durumu, bir kişinin ya da yönetimin hatası olarak değil, birikmiş hatalar bütünü olarak tanımlayarak, "Bu hatalar sadece Galatasaray'da olmadı aslında. Mevcut mali sıkıntılar, tüm Türk futbolunun sorunu. Bu sorunla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve devletimiz de elinden gelen çabayı gösteriyor." dedi.
Yönetimde 100 günü geride bıraktıklarını ve bu ay sonunda yeniden seçime gideceklerini hatırlatan Cengiz, "Biz bu 100 gün içinde yaklaşık 320 milyon lira borç ödedik. Bu ay 86 milyon lira, haziran ayı ile de toplam 256 milyon lira daha ödememiz var. Rakamlar büyük ama Galatasaray da büyük bir camia. Bu süreçte sermaye artışını gerçekleştirdik. Oradan büyük gelir elde ettik. En büyük geliri ise taraftardan aldık. Bu süreçte taraftarımız ayağa kalktı. Stadımızın 190 locasının 70'i boştu. Taraftarımız destek oldu ve 50'sini aldı. Mağaza stoklarımızdaki tüm ürünleri bitirdiler. Şu anda maalesef L beden formamız dahi kalmadı." diye konuştu.
"TEKRAR ADAYIM, LİSTEMİ BEN DE BİLMİYORUM"
Yaklaşan seçim öncesi liste hazırlıklarının devam ettiğini de aktaran Cengiz, "Göreve gelirken söz verdiğim üzere, seçime gidiyorum ve tekrar adayım. Tüzüğümüze göre de 100 imza ile listemizi vereceğiz. Listemi ben de bilmiyorum. Yarın inşallah öğreneceğiz. Bu sözüm, 'dışarıdan empoze ediliyor' anlamına gelmesin. Biz sadece şirket değiliz, aynı zamanda bir spor kulübüyüz. Çok şükür ki listeme aşırı talep var. Gelen talepleri en iyi hale getirmek durumundayım. Herkesi mutlu etmem imkansız. Mensubu olduğum camianın beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak listeyi yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
"BİR OYUNCU İÇİN MARADONA ÜCRETİ İSTEYEBİLİRLER"
Cengiz, sık sık gerçekleştirdiği kurum ve kuruluş ziyaretlerine yönelik eleştirilere değinirken, "Kendi çıkarım için buralara gittiğimi söyleyenler oldu. Kendi çıkarlarınızı ön plana aldığınızda, kulübe fatura kestiğinizde, bu camiada bitersiniz. Gittiğimiz her belediye, kamu kurumu ve bakanlık, zamanında gidilmediği için büyüyen makro sorunlarımızın çözüm yeridir." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, performansıyla beğeni toplayan Japon oyuncu Yuto Nagatomo'nun takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Mustafa Cengiz, "İtalyanlar ticareti bizden iyi bilirler. Burada söyleyeceğim her şey bize ek maliyet olarak döner. Kiralık olarak gönderdikleri bir oyuncu için Maradona ücreti isteyebilirler. Şu anda kulübü Inter ile görüşmemiz yok. Karşılıklı olarak hamle bekliyoruz. Nagatomo bizden memnun, biz de ondan memnunuz. İnşallah iki tarafın da yararına olacak şekilde sonlandıracağız." yanıtını verdi.
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