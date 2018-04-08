Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın başkentte Gençlerbirliği ile karşılaşacak sarı-kırmızı kulübün başkanı 1905 AGS'nin düzenlediği etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya Ankara'nın kendisi ve ailesi için öneminden bahsederek başladı.

Başkente her geldiğinde duygulu anlar yaşadığını anlatan Cengiz, "Oğlum burada doğdu. Havalimanından arabayla gelirken her noktada duygulandım. Eşim burada öğretmenlik yaptı. O da çok duygulandı ve ağladı" ifadelerini kullandı.

Başkanlık seçiminden önce geldiği 1905 AGS etkinliğinde de "çok büyük enerji aldığını" vurgulayan Cengiz, "Sizlerin enerjisi, sinerjisi hizmet şevkimizi canlandırıyor. Sizler olmasanız biz bu işi yapamayız. Verdiğiniz maddi, manevi enerji bu camiaya dönüyor ve güç veriyor" diye konuştu.

Cengiz'in konuşmasının ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri 1905 AGS'nin yeni 22 üyesine plaketlerini takdim etti.