Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Hatay'daki sarı-kırmızılı engelli taraftar Cuma Baykal'ın ihtiyaçlarını karşıladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan video ile gündeme gelen Cuma'ya telefon ve klima hediye edilirken, evinin yenilenme çalışmalarına da destek verildi.

Ayrıca Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da 22 yaşındaki Cuma'yı evinde ziyaret ederek, moral verdi.