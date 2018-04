Galatasaray resmi sitesinden önceki gün yapılan açıklama çok dikkat çekiciydi... İsim verilmiyordu ama camia içindeki bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar amaçlı rant çetesi hedef alınıyordu. Basının bir bölümünde de son günlerde başkan Mustafa Cengiz hakkında bir takım iddialar ortaya atıldı. Seçim tarihi bile spekülasyon konusu yapılmaya başlandı. Son seçimde kendisine destek verenler şimdi karşısına aday çıkarmaya çalışıyor. Bu nedenlerle başkanın görüşlerini almak istedim. Tüm samimiyetiyle cevap verdi ve şunları söyledi:

'BU DEDİKODULAR CAMİADAN ÇIKIYOR'



“Resmi sitemizde Fatih Terim’in fotoğrafları benden fazlaymış, buna kızmışım! Ben teknik direktör mü olacağım, artist mi olacağım? Aksine en yakından siz biliyorsunuz ki, ben fotoğraflara girmekten de, televizyon programlarına çıkmaktan da kaçıyorum. Enteresandır bu dedikodular camianın içinden çıkarılıyor.”



'ÜZERİMDE ÇOK BASKI VAR'



“Üzerimde gerçekten ciddi baskı var. Özellikle gençlerden. ‘Başkan seçime gitme’ diyorlar ben duymuyorum bile. Teşekkür ediyorum sadece. Rol yapmanın ne anlamı var? Benim tarzım değil bunlar. Burası spor kulübü. Sen güzelliği, doğruluğu temsil ediyorsun, güzel ve doğru olmalısın.”



'320 MİLYON TL ÖDEDİK'



“Onu bunu satmışsın yine de 652 milyon lira zarar etmiş bu kulüp. 2 ayda 320 milyon lira ödedik. Daha da bitmedi. Mayıs ayı itibarıyla 250 milyon lira daha ödememiz gerekiyor. Transfer yükü var üzerimizde. Menajerlerin borçları var. Kolay işler başarmadık.”



'KARŞIMA ADAY ÇIKARABİLİRLER'



“Karşıma aday çıkarabilirler. Mutlu olurum. Seçerler, seçmezler. Ne trol hesap tutarım ne de birilerinden özel ricalarım olur. Ekmedik bostan yemedik karpuz. Ben örnek olmak zorundayım. Ona buna farklı konuşursam bana kimsenin saygısı kalmaz. Su akar yolunu bulur. Herkes, her camia layık olduğu kişiyi bulur. Her camianın kendi kaderini tayin etme hakkı da vardır.”



İŞTE 2 GÜN ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMA



“Uzun yıllardan bu yana spor camiasına ve Galatasaray’a bir kangren gibi çöreklenmiş, kişisel çıkarlarını her tür ulvi değerin üstünde tutan grup ve kişilerle mücadelemiz; göreve geldiğimiz 2.5 aydan bu yana aralıksız sürmektedir. Yalan, iftira, düzmece haber, dedikodu, fitne ile içeriden ve dışarıdan camiayı birbirine düşürme amaçlı çalışmalara karşı camianın uyanık olması şarttır. Camiayı bölücü, ayrıştırıcı, maddi çıkar temelli söylem ve eylemlere karşı mücadelemiz sürecek, aydınlık, dürüstlük, doğruluk tarafındaki Galatasarayımız’ın, haklı şampiyonluklara yürüyüşü ilelebet devam edecektir.”



‘SEÇİM TARİHİ 19-26 MAYIS’



“Seçim tarihi konusunda geri adım atmışım. Seçim tarihini ilan etmedik ki geri adım atayım. Biz söz vermişiz zaten. Verilen sözün teyidini istiyorlar. ‘First majör’ bir gelişme olmadıkça o sözden vazgeçilmez, bu sorular da sorulmaz bile. Seçim tarihini 19-26 Mayıs olarak ilan edeceğiz. Ama tüzüğe göre bir ay önceden açıklamamız gerekiyor. 19 Nisan’da açıklanacak. Basın ilanı bile hazır, bekliyor. Tüzüğe uygun hareket etmek zorundayız.”