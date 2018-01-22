Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların gündemindeki konuları değerlendirdi.
TRT Spor'a konuşan Cengiz, Galatasaray'ın bugün 5 milyon dolarlık bir ödeme yapması gerektiğine dair çıkan haberleri yalanladı ve "Galatasaray'ın her gün ödemesi var. Bunlar manipülatif haberler" ifadelerini kullandı.
Gomis'in alacaklarının ödenmediğine yönelik iddialara da değinen Mustafa Cengiz, golcü futbolcunun alacaklarının ödenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Cengiz, Fransız futbolcunun eski sakatlığının nüksettiğini ve bu yüzden Kayserispor maçının kadrosuna alınmadığını da sözlerine ekledi.
Seçimden sonra teknik direktör Fatih Terim'in istifasını vermek istediğini kaydeden Mustafa Cengiz, "Fatih Terim, bana nezaketen istifa teklifinde bulundu. Kendisine buna gerek olmadığını söyledim. Zaten onun adını gündeme ilk olarak ben getirdim" dedi.
"ELMAS VE ALBAYRAK 1 AY ÖNCE BAŞLADI"
Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın 1 ay önceden çalışmalara başladığını söyleyen Cengiz, DHA'ya yaptığı açıklamada "Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak 1 aydır zaten çalışıyorlar. Biz zaten onlardan ötürü oy alalım diye, görünmeyelim diye tevessül etmeyeceğiz. Galatasaray'ın etik değerleri bu diyoruz. Şu anda da çalıştıklarından emin olabilirsiniz" diye konuştu.
"GALATASARAY DEV BİR GEMİ"
Galatasaray'ın borçlarının farkında olduklarını ifade eden Cengiz, "5 milyon dolar diye bir ödeme yok. Daha da fazlası var. Biz bunu biliyoruz, Galatasaray'ı biliyoruz. Yeter ki çirkin yollara, insanı engelleyici, taraftarın asabını bozucu yollara başvurmayalım. Galatasaray dev bir gemi. 5 değil, 25 değil, 35 her gün ödeme var. Her saat ödeme var. Bunlar yeni çıkmadı. Manüpilasyon haberlere itibar etmeyelim" dedi.
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