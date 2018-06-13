Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz yaptığı açıklamada UEFA kararıyla ilgili konuştu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Habertürk'e verdiği röportajda UEFA kararıyla ilgili şunları söylemişti:

"UEFA’nın anlaşmayı yarın (bugün) açıklaması bekleniyor. Zor bir süreçti. Göreve geldiğimizde, yetkili spor kamuoyu ‘kesin men cezası alırsınız’ diye bakıyordu. Mevcut durum bunu gösteriyordu. Çünkü UEFA’ya 3 yılda 5 milyon Euro’dan fazla zarar edilmeyeceğini garanti eden eski yönetim, 147 milyon Euro zarar etmişti. Söylenenle tutulan arasında 28 kat fark var! Hal böyle olunca, men cezası alacağımızı söyleyenler haklıydı. Federasyon bu süreçte bize çok destek verdi. Eğer Galatasaray ilk borçlanmaya başladığı dönemde mali disiplinini sağlasaydı, bugün bu dev borçlarla uğraşmıyor olurduk. 4 ay boyunca her hafta ne yapıyoruz bizi izlediler. Denetimci yetkili buradaydı ve çayımızı dahi içmeyecek kadar katı biriydi. 4 ayın sonunda artışları gördüler. En kötü plana göre yaptığımız savunmanın en iyi hale geldiğini gördüler. Çünkü şampiyonluk yaşadık ve Avrupa kupalarına katılarak minimum 35 ile 50 milyon Euro arasında bir gelir elde ediyoruz. Diğer iki değerli rakibimize de benzer sınırlamalar geldi. Bunlar Galatasaray’ın altından kalkamayacağı şeyler değil. UEFA bizim kanadımızı kırmak istemiyor."