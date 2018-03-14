Başkan Mustafa Cengiz, ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı hedeflediklerini belirterek kulüp için en doğru adımı atmanın gayreti içinde olduklarını bildirdi. Kulübün dergisinde yazısı yer alan Cengiz, neye mal olursa olsun, günlük düşünmeden Galatasaray için en doğru adımı atmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı. “Galatasaray’ın, dalganın nereden geleceği belli olmadığı bu denizde güçlü bir gemi olmaktan başka çaresi yoktur” diyen Cengiz, “Galatasaraylılara kan, gözyaşı, başarısızlık vaadimiz kesinlikle yok” ifadelerini tekrarladı.



MAĞAZALARA AKIN

Fatih Terim’in isteğiyle gerçekleştirilen bu organizasyonda, tıpkı ‘yellowfriday’ etkinliğinde olduğu gibi, GSStore mağazaları da bayram edecek. İstanbul’daki herhangi bir GSStore mağazasına giderek 19,05 TL’lik alışveriş yapan her taraftara bu antrenmanı izleyebilmek için ücretsiz bilet hediye edileceğinden yine kasaya önemli bir gelir girecek. Ayrıca stadyumdaki müzeyi gezen taraftarlara bilet verileceği için ilgi daha da artacak.

MEŞALE ŞOV YAPILACAK

Sarı-Kırmızılı taraftarlar şimdiden organize olup cuma akşamı yapılacak antrenmanı bayram yerine çevirmeye hazırlanıyor. Tribünlerden hem takıma büyük destek sağlanacak hem de uzun yıllar unutulmayacak bir meşale şovuna imza atılacak.