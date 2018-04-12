Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Galatasaray Dergisi'nin 176. sayısındaki yazısında, "Seçilerek göreve gelmiş ve önemli misyonlarla donatılmış insanların görevlerinden bir tanesi yapılanları anlatma sorumluluğudur. İçinde bulunduğumuz toplum için size inananlar için yapılanları anlatmak, ortaya koymak, menfi ya da müspet, durumu tüm netliği ile açıklamak bu camiaya karşı en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri süre içinde katettikleri yolu yıllık olağan genel kurul toplantısında anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimini devralmamızın ardından yaklaşık 2,5 ay gibi bir süreyi geride bıraktık ve bu anlamda yıllık olağan genel kurul toplantımızda genel kurul üyelerine, taraftarlarımıza ve tüm kamuoyuna mali ve idari anlamda kat ettiğimiz yolu anlatma fırsatı bulduk. Açıkçası Galatasaray’ın hakkını, hukuki çerçeve içinde sonuna kadar savunmak, Galatasaray'ın menfaati için başka bir kurum ya da kişinin özgürlük sınırını ihlal etmeden dürüstçe her türlü söylem ve eylemde bulunmak bizim görevimiz ve bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanında çok anlamlı bir diyalog vardır, "Namuslu olmak bizi diğer insanlardan üstün yapan bir nitelik değildir, övünme hakkını vermez, zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır." İşte bu şiarla hareket ettiğimizin bilinmesi şahsım ve Galatasaray başkanlık makamı için son derece önemlidir."

"GALATASARAY BİZİM KADERİMİZ"

Galatasaraylılığın bir kader olduğunun altını çizen Cengiz, "Galatasaray bizim kaderimiz, nerede olursak olalım Galatasaray'la karşılaşacaktık. Kaderimizdi, çıkmaz sokakta olsak dahi karşımıza çıkardı. Şunun çok net şekilde farkındayım ve tüm Galatasaraylılar da olmalı…Galatasaraylıların düşleri bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi. Bu toprakların çıkardığı büyük değer Yaşar Kemal'in de dediği gibi 'İnsan düşleri öldüğü gün, ölür.' Biz bu düşleri yaşatarak, çok yakın zamanda gerçek olacağı bilinci ile mücadele etmeye devam edeceğiz ve sonuna kadar çalışıp, başaracağız" ifadelerini kullandı.