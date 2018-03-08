Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. İşte Cengiz'in verdiği röportaj:

- Sporcuların alacakları, geciken ödemeler... Mali durum sizi şaşırttı mı?

Sürpriz oldu. Bu ödemeler neden ötelendi anlamadım. Benim seçilmeme verilen şans sıfırdı. Mevcut yönetimin düşüncesine göre göreve devam edeceklerdi. Buna da hiç kızmıyorum. Benim anlamadığım; çeşitli şubelere 9, 7 ve 4 aylık ödemeler yapılmadı, ertelendi. O zaman neden ödemeleri yapmadılar? Dursun bey cebinden ödüyorsa, o zaman da verseydi.

Böyle bir şey yok. Eğer böyle bir şey olsa idi, neden bizi faktoring firmalarına yüzde 26-32 faiz bandı ile mahkum etsin? Bir günde ertelediğim faktoring ödemesi 40 milyonu aştı.

- Riva ve Florya’nın satışına karşın ekonomik durum neden düzelmedi?

Geçmişi karalamayı sevmiyorum ancak realiteler ortada. Riva ve Florya’dan alınan 508 milyon TL avans gibi kullanıldı. Bu eski yönetimce 340 milyon TL olarak kırdırıldı ve harcandı. Üstüne o proje 10 milyon Euro gösterilerek teminat alındı. Futbolcu transferleri ile bir yük bindi Galatasaray’ın omuzlarına.

Kısaca eski tas, eski hamam olayına döndük. Maalesef biz bu kafayla; yüksek transfer harcamaları ve israfla gidersek Galatasaray’ın iki yakası bir araya gelmez. Kulübün personel yükü de çok fazla. Müthiş bir gider var.

- Şampiyonluk yarışı için neler söylersiniz? Size göre en büyük rakibiniz kim?

İnşallah şampiyonluğu hak eden kazanır, hak eden Galatasaray olur. En büyük rakibimiz 3 tane; Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe.

- Herkes Gomis ve Rodrigues’i konuşuyor. Sizce bu oyuncuların değeri nedir?

Gomis 30 milyon Euro’dan fazla eder. Rodrigues için 1 ay önce girişim oldu. Nabız yokladılar, 30 milyon Euro istedim. Türkiye 3-5 yıl içinde keşfedilecek. Türkiye’de oynanan futbolun kalitesi asla Avrupa’nın çok altında değil. Bir İngiltere Ligi değiliz ama onlara yetişeceğiz.

- F.Bahçe derbilerindeki şanssızlığınız bu sene biter mi? Kadıköy’e gidecek misiniz?

Allah’tan bir mani olmazsa gideceğim. Umarım galibiyet dileğimiz gerçekleşir. Beşiktaş da 10 yıldır yenemiyormuş. Birçok rakibimiz sorduğunuzda şampiyonluğa tercih ediyorlar, Galatasaray’ı yenmeyi. Bu bize gururveriyor.

- Mayısta başkanlığa aday olacak mısınız?

Yüzde 100 adayım. Benim ismim üzerimde konsensüs sağlanırsa mutlu olurum. Galatasaray Genel Kurulu akıllıdır, neyin ne olduğunu bilir. Biz, Mustafa Cengiz ve yönetimi olarak burada isek, bilin ki, yanlış gidişe tepki olarak buradayız. Genel Kurul beni yeterli görmez ise saygı gösteririm.

- Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili radikal fikirleriniz var. Bunları anlatır mısınız?

Ben sadece galibiyete prim veririm. Nagatomo transferinde bunu uyguladım. Ben göreve devam edersem, G.Saraylı futbolcu vergisini kendi ödeyecek. Ben veririm parasını, futbolcu vergisini öder, evini bulur, istediği arabaya biner. Yabancıların sözleşmesini de sabitleyeceğiz.

Türk futbolcuya enflasyon oranına göre zam yapacağız. Futbolcu kabul etmezse etmesin! Ben de açıklarım, ‘Bu adam bunu yapmıyor’ diye. Bizim taraftarımız akıllıdır, kimin ne olduğunu anlar.

- Fatih Terim hakkında neler söylersiniz?

Fatih hoca gibi işine aşık insan az gördüm. Florya, evi. 24 saat orada yaşıyor. Biz Florya’nın yönetimini Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a bıraktık. Çok da memnunuz.

"EVRAKLAR KAYBOLDU, KOZMİK ODA KURACAĞIZ"

- Galatasaray Başkanlığı’nda 44’üncü gününüz. Ne umdunuz, ne buldunuz?

Geçmiş yönetimi kast ederek konuşmuyorum. Çalışma sistemleri açısından bulduğum tablo hoşuma gitmedi. Maalesef düzgün işleyen bir sistem bulamadım. G.Saray dev bir dünya kulübü oldu ancak mevcut sistemler eski Dernekler Kanunu... Bu gelişmeye paralel bir sistemin çalışması adına ortam oluşturulmadı. Burada tek bir yönetimi suçlamıyorum.

- Bu konuda ne yapılmalı?

G.Saray’ın kurdu da bedeninde, iyiliği de! Polat ile Aysal dönemlerinde uygulanan yönetmeliklerin Yarsuvat döneminde durdurulduğunu gördük. Bu yönetmeliklerin yeniden yaşama geçmesini sağladık. Her şey kayıt altında olacak. Çünkü evraklar yakın zamanda kayboldu. G.Saray’ın kozmik odasını da oluşturma adına çalışıyoruz.

- Müze açılışına 18 kulüp başkanı davet edildi ama sadece Kayseri Başkanı geldi. Bu sizi üzdü mü?

Hayır. O gün Kulüpler Birliği toplantısı vardı, o yüzden gelemediler. Aziz Yıldırım da mail attı. Ben herkese eşit yakınlıktayım. Kimseye özel bir antipatim yok.

- Abdurrahim Albayrak’ı taraftarlar çok seviyor. Sizin düşünceleriniz nedir?

Abdurrahim beyi, 25 yıl önce Ali Sami Yen’den tanırım. Önlü arkalı otururduk. Fakat inanın şu 2 ayda onu hiç tanımadığımı anladım. Camiada birçok kişi onu eleştiriyordu. Şimdi tam tersi... Ben böyle yürekten ve fedakar bir Galatasaraylı görmedim.

Abdurrahim Albayrak gibi 100 tane olsa, Galatasaray’ın bileğini kimse bükemez. Kim Galatasaray için bir taşı bir metre götürürse başımızın tacıdır.

"UEFA’DA ‘CEZA VERİLECEK’ HAVASI YOK"

- UEFA ile ön görüşme nasıl geçti, izleniminiz nedir?

Mali olarak UEFA’ya söyleyecek sözümüz yok. Şunu söyledik: Size geçmişi değil, doğruları söyleyeceğiz. Sizi kandırmaya gelmedik. Hayali rakamlarla yola çıkmadık. Bir yeniden ayağa kalkma, kıyam hareketiyiz. G.Saray Genel Kurulu, bu tabloya zaten gereken tepkiyi gösterdi.UEFA da zaten her şeyi biliyor. Kimlerin ödeme beklediğini biliyorlar.

Hepsini temizleyeceğimizi söyledik. Bizim 2 yıla ihtiyacımız var. “Biz asla gelecek yıl size “‘Bizi affedin’ demeyeceğiz” dedik. UEFA’nın amacı G.Saray’ı ve Türk futbolunu cezalandırmak değil, tersine yardımcı olmak. İnanın UEFA’daki hava bu. Asla ‘Ben cezalandırayım, kötülük edeyim’ düşüncesinde değiller. UEFA bizi anladı.

Reel, uygulanabilir ve elimizdeki mevcut mal varlığımız, potansiyelimizle en iyi durum, en kötü durum ve mevcut durum şeklinde projeksiyonlar hazırladık. En kötü duruma göre sunumu yapacağız. UEFA samimiyetimize inanmalı. Durumu olduğu gibi sergiledik. Doğru yönetildiğinde ben G.Saray’ın mali anlamda 3 yılda artıya geçeceğine inanıyorum.

Ama kaynakları anlamsızca dağıtırsak sonuç alamayız. 10 kez oynadı şu primi ver, 20 kere uçak bileti ver, babasına araba ver gibi sözleşmeler yaparsanız, el elde baş başta kalır. Bunların olmayacağını UEFA’ya bildirdik.

- Transfer yasağı planları bozar mı?

Buna ihtimal vermiyoruz. Makul cezalar gelebilir. Önümüzü kesecek cezalar beklemiyorum.

- Ceza sürpriz mi olur?

Ben “G.Saray ceza alacak ya da almayacak” demedim. Ancak umudumu yüzde 100 tutuyorum. Biz ne gerekiyorsa bütün aktörlerle temas halindeyiz.

Biz her şeye hazırlıklıyız. Bir tek men cezasına hazırlıklı değiliz. Onu istemiyoruz. Bunun olması UEFA’ya da zarar verir. Çünkü UEFA’nın amacı, futbolu geliştirmek ve büyütmek. Biz doğru rakamları verdik.

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'I DA KORUYUN' DEDİM"

- Görüşme nasıl geçti, sunum etkili oldu mu?

Komitenin başındaki Andrea Traverso’nun, sunumları 15 dakika dinleyip çıktığı bilgisini aldık. Ancak bizimkinde 2.5 saat kaldı! UEFA 3 şey istedi: 1-Samimi olun, 2-Şeffaf olun, 3-Doğruları söyleyin.

Mete İkiz’in sunumu için “İlk kez böyle bir prezantasyon aldık” dediler. Size çok özel bir şey anlatayım: UEFA Heyeti iki kez sandalyeden düşüyordu! UEFA Asbaşkanı Servet Yardımcı da bunu teyit etti.

UEFA’ya şunu söyledim: “Türkiye’de son 10 yılda 30’u aşkın stat, 405 kapalı spor salonu yapıldı. Futbol, Türkiye’de din gibi. Bu sizin istediğiniz bir durum. G.Saray’a ceza verirseniz, futbolu öldürürsünüz. Sadece G.Saray’ı değil, F.Bahçe ve Beşiktaş’ı da kollamaya çalışın.

Çünkü 10 yıl sonra Türk futbolu patlayacak. Bu reformlar meyvesini verecek. Avrupa’da statlar eski. Lütfen Galatasaray’ı da, Fenerbahçe’yi de kollayın. Meyvelerini 10 yıl içinde UEFA olarak alırsınız.” UEFA yetkilileri ise “Nasıl yani, diğer rakiplerinizi de savunuyorsunuz” dediler.

Galatasaray, tek başına hiçbir anlam ifade etmez dedim. Rakiplerimize de yardımcı olun. Türk futboluna izin verin, destek verin, hatalarını tolere edin dedim. Hepsi şaşırdı ve “Biz yıllarca Türkiye’den rakiplerini şikâyet edenler gördük” dediler. “Biz oraya girmeyelim lütfen” dedik. Şaşırdılar ve neredeyse sandalyeden düşeceklerdi.

G.Saray taraftarı bilinçli ve centilmendir. Bu konuda kızmaz, rakiplerine saygı gösterir. Tek başıma mücadele edip devamlı şampiyon oluyorsam, o yarışmanın anlamı yoktur. Güçlü rakipleriniz varsa, güçlüsünüzdür. Güçlürakip olsun, en üstte Galatasaray olsun.