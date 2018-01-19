Galatasaray, yarın olağansütü seçimli genel kurula gidiyor. Sarı-kırmızılılarda başkan adaylıklarını açıklayan iki isimden biri olan Mustafa Cengiz, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Galatasaray'ın ekonomik olarak kötü yönetildiğini açıklayan Cengiz, 'Mayıs 2018'de seçime gideceğiz' açıklamasını yineledi. Cengiz ayrıca Dursun Özbek'in 'Kendi döneminde oluşan zararı ödeyeceğim' açıklamasını hatırlatarak mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek'e soru sordu. Cengiz ayrıca seçildiği takdirde Sportif A.Ş.'de görev alacak Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'la ilgili de konuştu.

Mustafa Cengiz, alınan seçim kararını "Biz erken seçimi ağustos ayında bekliyorduk ancak o dönem bunu yapmadı, bize zemheriyi göstermeden aniden hem de yılbaşı, tatil döneminde 21 günlük süre verdi. Bu Galatasaray teamüllerine de dernek etiklerine aykırı. Biz buna 'baskın seçim' bile diyemiyoruz. Çünkü baskın seçim denilen şeyi Ünal bey yaptı ancak o dönem 38-39 gün gibi bir süre vardı, bizim 21 günlük bir süremiz vardı." ifadeleriyle özetledi. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Galatasaray'da aday olabilecek çok önemli isimler vardı ancak süre nedeniyle aday olamadılar. Biz Türk ordusu gibi teyakkuz halindeydik, yüzde 60 hazır durumdaydık. Dursun Özbek'ten böyle bir hareket bekliyorduk. Ancak biz bunu istemedik. Beklerdik ki sayın Özbek, genel kurulun verdiği 3 yıllık süreci doldursun. Bu süreyi erken sonlandırırsanız, biz bunun arkasında başka bir şey ararız. Galatasaray asla sahipsiz kalmaz, biz gerekli refleksi gösterdik ve sayın başkanımızın kararına refleksi gösterdik."

"Bu süreç kolay olmadı, 1 hafta vardı. 1 haftada 45 kurulu toplamak, konusunda uzman isimleri ikna etmek. Çünkü bu sosyal bir varlık, başarısız olduğunuz anda yiyeceğiniz hakaretler, aile düzeninizin bozulması gibi şeyler var. 45 kişilik kurulu topladık, imzaları da Galatasaray tarihinde görülmemiş şekilde 3 gün önce verdik. Tabii bu bize yol, su, elektrik olarak döndü, 'Siz neden Mustafa Cengiz'e imza attınız?' diye telefonlar edildi. Bunu yapan da maalesef Galatasaray'da menfaat grubu, 'Liseci' deniyor ben buna karşıyım, hepimiz liseliyiz o ya da şu liseden, ayrıştırmaya karşıyım."

"Normal bir seçim süresi olsaydı, 4-5 ay gibi bir süre var, diğerleri de hazırlanarak seçime giremiyor. Çünkü tüzük gereği en az 100 imza, 45 tane de kurul üyesi gerekiyor. Bunları rastgele alamazsınız. Devletten geldim, A4 kağıdına ıslak imza aldık. Faks imzası, yerine imza atılma falan bunlardan hoşlanmayız."

"'NEDEN MUSTAFA CENGİZ'E OY VERECEKSİNİZ?' DİYE TELEFONLAR AÇILDI"

"Nisan 2016'da Avrupa Uyum Yasaları'nda çok sağlıklı bir karar çıktı, Kişisel Bilgilerin Korunması kanunu. Bunun ihlalinde 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası var. Nitelikli bilginin paylaşılması durumundaysa ceza iki katına çıkıyor. Fakat ülkemiz üzerinde bir bela var, onları temizlemek adına mesai harcıyor. Bu suçlar, nitelikli olduğu için şikayete bağlı değil. İnsanların eğilimini, bilgilerini vermeyin. Henüz bizim halkımız ya da bu kötülükleri yapanlar bunun ağırlığını bilmiyor, insanlara 'Neden Mustafa Cengiz'e imza attın?' diye telefon açıyor."

LİSTESİ NASIL OLUŞTURULDU?

"Her Galatasaraylı bir gün yönetime girmek ve başkan olmak ister. Maddi, siyasi, başka bir çıkarınız yok, sosyal olarak armanın peşinde koşturuyoruz. 2013'ten bu yana kendi çapımızda toplantılar yapıyorduk ve bir aradaydık."

"Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'ı bu süreçte dahil etmek inanın strateji değildi. Biz, hiçbir insanı gece evine giderek 4 dakikada almadık. Gerek Abdurrahim beyi gerek Burak kardeşimizi, çok daha değerli isimler de olacak, Sportif A.Ş.'ye camiada saygınlığı, uzmanlığı olan isimleri seçmeye özen gösteriyoruz. Abdurrahim bey de Burak da tribün dostumdur. Burak özellikle müthiş bir insan, özellikle babasını tanırım. Türkiye için bir değer. İngiltere'de şu an ama bir şekilde gerekli hizmeti verecek. Abdurrahim beye gelince... Ben modern bir sistem oluşturacağım. Mesela basketbolda şirketleşeceğiz, profesyonellere devredeceğim. Futbola, futbol aklı olan birini getireceğim. Nasıl Alex Ferguson bir Manchester United efsanesi yarattıysa, eğrisi doğrusu da denk geldi ilk görüşmek istediğim Fatih Terim, sevgili Dursun Özbek'le bir gecede buluştu ve eğrisi doğrusuna denk geldi. Artık bizim de mi söylememiz üzerine oldu bilmiyorum. Bizim de istediğimiz buydu, Fatih Terim'e bırakacağız. Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas'la yaklaşık 1 ayı aşkın süredir, seçim kararından önce temasımız vardı sonrasında hızlandırdık. Abdurrahim Albayrak, level atladı. Kendi işinde sektöründe bir numara. Bir rahatsızlığı da var, o insanın çok vaktini alamazsınız. Burak da öyle. Çok tecrübeli, çok eğitimli. Bunu sırf seçim hamlesi olarak algılamamak demek. İlk gün açıklamak istiyorduk ancak görüşmelerimiz sürdüğü için bugüne kadar kaldı."

"İNSANLAR TRİBÜNDEN KAÇTI"

"Netice Galatasaray'a hizmet, Dursun Özbek'e karşı söylemlerde bulunmadım. Ötekileştirme var, bir başkan çıkıp öncekine çatıyor hızını alamıyor bir sonrakine de çatıyor. Bunu istemiyoruz ancak bir takım başkanlara haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Sevgili Alp Yalman'a da Faruk Süren'e de Selahattin Beyazıt'a da rahmetli Özhan Canaydın'a da, Adnan Polat'a da Ünal Aysal'a da, Duygun Yarsuvat'a da yeterli teşekkürün edilmediğine inanıyoruz. Galatasaray'da bir soğuma var, biz 17 bin kombine satıyoruz bilet dahil maç ortalamamız 8 bin. İnsanlar tribünler kaçtı."

"Sportif A.Ş.'yi ve Galatasaray'ı çok değerli görüyoruz. 3 yılda, Dursun bey döneminde Sportif A.Ş.'de 470 milyon TL borç var. Riva ve Florya'nın üçte birini kırdırmamıza rağmen borçlar arttı. 2 milyar 558 milyona geldi. Sportif A.Ş.'ye rastgele insan koyamazsınız. İftiralar da olabilir, bir şey söylemek istemiyorum."

BORÇLAR KENDİSİNİ KORKUTUYOR MU?

"Basında herkesi takip ediyoruz. 2,5 milyarlık borcun neti 2 milyardır. Alacağa da bakmak lazım, Galatasaray'ın borç alacağı 1 milyar TL değerinde. Riva ve Florya'yı kırdırdığı için söylüyorum, diğer rakiplere saygısızlık olarak değil, onlara kıyasla daha iyi durumdayız. Borç-alacak farkı Mayıs 2018'de ne olur tahmin etmek istemiyorum. Ancak Riva ve Florya'dan elde edile ngelir yanlış kullanılmıştır. Sayın başkan borç ödemesinde kullanacağım demesine rağmen futbolcu transferine de kullanılmıştır. Bu bizi müthiş rahatsız etmiştir. Mevcut yönetimin Galatasaray'ı açmaza götürdüğü zaten meydanda. Bunların bir an evvel borç yönetimiyle halletmemiz gerekir. Mayısta seçime gideceğimizi söylüyoruz ancak bütün programımız 3 yıllık, sonrasında tekrar seçileceğimize inancım tam."

"Sayın Fatih Terim'in alacağı ücretten ziyade sayın Özbek'in dönemindeki 155 milyon Euro'luk transfer harcamasına dikkat çekiyoruz bakın 4'le çarpın 600 milyon TL'ye yakın para. Ki Riva'dan gelen nakit para 340 milyon civarında. 10 tane ikinci sınıf futbolcu alacağınıza iki tane dünya yıldızı alıp altyapıdan futbolcu üretmek zorundayız. Türkiye'nin geleceği de buna bağlı. Galatasaray değil bütün Türkiye, paramızın değerini korumak için çalışıyoruz. Futbolda dışarıya ödediğimiz para cari açığı beslemekte. Dolar ve Euro'yu harcarken dikkatli olmak zorundayız. Benim projelerimden birisi Türk futbolcusuna TL bazında ödeme yapılması. Haklarını korumak için TEFE-TÜFE oranında zam olacak. Yabancıları da yine TL yapıp, sigortalamak. Yoksa birden bire kur farkının artması Galatasaray'ı ve diğer kulüplerimizi mahvetmek üzere."

TÜZÜK KURULTAYI YAPACAK MI?

"Ben eski bir tüzük çalışanıyım. Başkan 8 Mart'ta dedi ki 'Tüzükten geriye dönük yürüyerek kendi dönemimde çıkmış rakamı ödeyeceğim". Rakamı söylüyorum, Sportif A.Ş.'den 460 milyon TL, 100 milyon TL kulüpten. 560 milyon TL'yi ödeyecek mi Dursun Özbek tüzük çıktığı zaman? Ki biz tüzüğü bu üç ayda ele almayacağız. Bugünkü sinerjimizi buna vermek istemiyoruz, sistemi hızla oturtup borç yönetimini ele almak istiyoruz. Tüzük, önümüzdeki üç yıllık süreçte oturacak. Bu bağlamda sizin aracılığınızla sevgili Dursun Özbek'e sormuş olayım."

MAYIS 2018'DEKİ SEÇİM AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ

"Tüzüğümüz net, seçimler mayıstan mayısa yapılır. Bugün seçim yaptığınızda gelecek seçim 3,5 yıl sonraya kalıyor. Sayın Özbek birden bire bunu geçen divanda farkına vardı. 3,5 yıl diyince çok değerli hukukçular bunun 3,5 yıl olamayacağını, 3 yılla kalması gerektiğini açıkladı. O zaman da '2,5 yıl olsun' dedi, tekrar erken seçimden bahsetti. Biz işler rayına otursun diye Mayıs 2018'de seçim sözü veriyoruz, durup dururken vermiyoruz. Şarampole çıkmış, 'Titanik geliyor, baloyu bırakın, dümene geçin' diyoruz."

"Genel kurul üyelerine şunu söylüyorum, gelin kulübünüze sahip çıkın. Galatasaray'a sahip çıkmazsanız, pasif edilgen tutum içine girer boş oy atıp protesto ederseniz Galatasaray olan sosyal camianızda bulunmanızın önemi yok. Lütfen gelin, son 2,5 yıldaki yönetimden memnunsanız ona göre oy verin."

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