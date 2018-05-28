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Terim’in katkısı büyük. Bana çok yardımcı oldu ve harika bir adam. G.Saray’da çok mutluyum. Bazı kulüplerin ilgisi var ama ben G.Saray’da kalmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’ne ve G.Saray’a odaklandım.”