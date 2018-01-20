Mustafa Cengiz, 20 Ocak (bugün) gerçekleştirilen seçimde Dursun Özbek'in karşısında zafer aldı ve Gatasaray Başkanlığına seçildi. Peki Mustafa Cengiz kimdir, nerelidir? İşte 37. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hayatına dair detaylar ve Galatasaray geçmişi...
MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?
Galatasaray başkanlığına adaylığını koyan Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından çok bilinen bir isim değil.1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, üniversitede Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.
Merkez Birliği (Köy-Koop) dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak görev yaptı. Daha sonra TANSA (Tanzim Satışlar) Genel Müdürü oldu. 28 yaşında genel müdür olan Mustafa Cengiz, o dönem kamunun en genç genel müdürü oldu.
TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı görevinde bulundu. İTO petrol meslek komitelerinde ise sektör temsilciliği yaptı.
23 Mayıs 2015 Sarı-kırmızılıların başkanlık seçiminde yine Dursun Özbek ile yarışan Mustafa Cengiz, yarışı kaybetmişti. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olan Mustafa Cengiz, tüzüğün bugünkü koşullara uyumu konusunda Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiştir.
Mustafa Cengiz, ileri seviye İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.
MUSTAFA CENGİZ'İN YÖNETİM LİSTESİ
Mustafa Cengiz'in Galatasaray Başkanlığı'na seçilmesiyle birlikte Galatasaray Yönetiminde, Asil Üye; Celal Açar, Ahmet Şenkal, PROF. DR. Acar Baltaş, PROF. DR. Nejat Güney, F. Okan Böke, Adil Araboğlu, DOÇ. DR. Emre Erdoğan, Cenk Soyer, H. Hüseyin Toprak, A. Ünal Çeviköz yer aldı. Yedek Üyeler ise şöyle; Mahmut Recevik, M. Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.
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