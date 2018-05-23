Bir otelde düzenlenen iftarda basın mensuplarıyla bir araya gelen Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de kazandıkları şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'ın, kulübün 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesi kendilerine destek açıklaması yapmasıyla ilgili, "Taraftar haklı olarak istikrar istiyor. İstikrar ve başarı bize nasip oldu. Bu başarı nedeniyle şımarmayız. Bizler taraftarın sesi ve yansımasıyız. ultrAslan da o yansımanın ciddi bir temsilcisi. Sadece Türkiye'nin değil belki de dünyanın en büyük taraftar grubu. Destekleri için teşekkür ediyorum. Bu desteğin istikrara olduğunun bilincindeyiz. Taraftar huzur, güven ve başarıyı istiyor." diye konuştu.
Cengiz, elde ettikleri şampiyonlukta taraftarın büyük paya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bizim mutluluklarımız asla rakiplerimize bir ızdırap olarak dönmemeli. Sevinmede ve üzüntüde ölçülü olmalıyız. Çünkü bu lig bugün biter, yarın yeni bir lig başlar. Yeni ligin de dostça, kardeşçe, dürüst ve adil olması için biz yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Bunun bir bayram gibi sürmesini, sıkıntıda olan ülkemize bir güzellik yaşatmasını diliyoruz. Taraftarların şampiyonlukta katkısı birinci derecede. Onlara kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak'ın organize ettiği iftarda, şampiyonluk pastası da kesildi.
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