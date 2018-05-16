Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, başkanlık seçiminden, Fatih Terim faktörüne kadar bir dizi konuda önemli açıklamalar yaptı.
Mustafa Cengiz, HABERTÜRK TV’ye verdiği röportajda “Bir sonraki seçimde başkan adayıyım” açıklaması yapan Abdurrahim Albayrak ile “Olur da gün gelir, ayrılır ve başka bir pozisyona geçersem istikrarı sağlamak adına hareket edeceğim” diyerek ileride başkanlığa da sıcak baktığını ima eden Fatih Terim’in sözleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.
Listesinde bulunan Albayrak’ın çok büyük şans olduğunu dile getiren Cengiz, “Abdurrahim Bey’e başkanlık yakışır mı, bence yakışır. Fatih hocama yakışır mı, yakışır. Ben hiçbir beis duymam. Abdurrahim Bey karakter olarak da çok kaliteli biri. Onun tribün arkadaşıydım. G.Saray’a bu kadar kendini, fiziğini ve yüreğini veren kimseyi görmedim. İçi dışı bir insan. Hayatı tam bir başarı öyküsü, al dizi yap” diye konuştu.
''MUSLUKLARLA BİLE UĞRAŞIYOR''
“Albayrak’ın yaptığını kimse yapmaz” diyen Cengiz, şöyle devam etti: “Sabahın köründe Florya’ya gidip futbolcuların musluk problemine kadar her şeyiyle ilgileniyor. Mesela Gomis bir çocukla selfie çektiriyor. Sonra sosyal medyadan paylaşıyor. Gomis’e savcılık ‘telif hakları nedeniyle ödeme yapın’ diyor. Eli ayağı gidiyor tabii. Abdurrahim Bey bütün bunlarla uğraşıyor. Hangi holding sahibi bunlarla uğraşır?”
''GALATASARAY'DA VEFA VARSA YİNE SEÇİLİRİZ''
Kulüpte birçok sorunla uğraştığını vurgulayan Mustafa Cengiz, kendisini uyku uyutmayan bir sürü olayın bulunduğunu, seçimin ise en az çalıştığı konu olduğunu ifade etti. Cengiz, 26 Mayıs’taki kongre için de “eğer bu camiaya layıksam beni başkan olarak devam ettirirler. eğer genetik kodlarımızda vefa varsa devam ederiz. Yoksa da çekiliriz” şeklinde konuştu.
''FATİH TERİM BİZİM YİĞİDİMİZ''
Mustafa Cengiz, Tudor zamanında Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzon’a karşı 1, Terim geldikten sonra 10 puan aldıklarını hatırlattı. “Bu aradaki farkı gösteriyor” diyen Cengiz, “Çorbayı pişiren ve ortaya getiren mevcut teknik heyettir. Yiğidi öldür hakkını yeme ama yiğit burada sevgili hocamız Fatih Terim’dir. Bizim görevimiz dümeni tutmak. Küreği çekenler ve güç harcayanlar ise futbolcular ve teknik heyet. Fatih Terim’in Galatasaray’a bakış açısı bir taraftar gibi. O sıkı bir Galatasaraylı. Onun her zaman burada görev yapmasından mutlu oluruz” diye konuştu.
MUSTAFA CENGİZ'DEN KISA KISA...
■ Bazı şeyler vardır ki söylenir ama bazı şeyler vardır ki yatak odası gibi kapalıdır. Bir hırsızlık, yolsuzluk varsa bunu saklamamı beklemeyin. Yapılan çok yanlış var.
■ Menajer ücretlerinde yüzde 10 fazla ödüyoruz. Onlar işini yapıyor ama sen de yönetici olarak uyanık olup Galatasaray’ın haklarını savun.
■ Birçok evrakın öyle ya da böyle, kötü niyetle değil ama kaybolduğunu duyduk. Bu nedenle bir şirketle anlaştık. Kozmik odada bütün evrakları tarayıp saklayacağız.
■ Nagatomo çok özel karakter. Tam samuray ruhuna sahip. ekonomi Bakanımız Japonya’ya gittiğinde talepler için elçilik üzerinden yüzlerce forma gönderdik.
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