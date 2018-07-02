UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Başkanı Jose Rodrigues, G.Saray’la 4 yıllık yapılan anlaşma dosyasını, yeniden gözden geçirilmesi için Araştırma Komisyonu’na göndermişti.
Habertürk Spor'dan Meriç Müldür'e konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA’dan ters bir haber beklemediklerini, aksi bir kararın ise UEFA’nın intiharı anlamına geleceğini söyledi. Cengiz, “Olumsuz bir duruma yüzde bir bile ihtimal vermiyorum. Aksi bir kararda UEFA ayağına değil, beynine kurşun sıkıyor demektir. Galatasaray’a 12 Haziran’da Şampiyonlar Ligi katılım belgesi vereceksin, sözleşme imzalayacaksın, sonra kararını değiştireceksin. Bu UEFA’nın intiharı demektir. İlk kararından dönerse artık UEFA’ya kimse inanmaz, güveni kalmaz. UEFA kapısına kilit vursun o zaman” dedi.
‘AĞIR TAZMİNAT DAVALARI AÇARIZ’
Galatasaray Başkanı, UEFA ile yapılan görüşmeleri tüm detaylarıyla anlatırken şöyle devam etti: “İlk toplantımızda en yetkili isimler bize ‘Kesin ceza alacaksınız’ dediler. Sonrasında ise sunduğumuz dosyalarla gerçekleri gördüler. Biz 5 ayda 550 milyon lira ödeme yapmışız. Bunu UEFA’ya kanıtladık. 8-10 defa görüştük. Denetleme üstüne denetleme yaptılar. Her ay denetliyorlar, 6 ayda bir de raporluyorlar. Bize verilen cezanın nedeni de 5 milyon Euro zarar etmemiz gerekirken tam 147 milyon Euro zarar etmiş olmamız. Yeniden incelemeye alınmasının nedeni olsa olsa maddi bir hatadır. Aksi duruma yüzde bir ihtimal vermiyorum. O da benim hatam değil. Görülmekte olan bir dava da değil. Orası da Yargıtay değil. Biz borsaya kote bir şirketiz. Sen UEFA da olsan Galatasaray ile böyle oyun oynayamazsın. Ağır tazminat davaları açarız.”
RAKİPLERE GÖNDERME
"BİNLERCE DİLEKÇE GİDİYOR, BİZİM KONUYU KAŞIYORLAR"
Başkan Mustafa Cengiz, bazı kesimler tarafından Galatasaray aleyhine her türlü çalışmayı yaptığını da iddia etti. Mustafa Cengiz “UEFA ile toplantımızda ‘Tüm Türk takımlarının önünü açın. Türkiye sıçrayacak. Yepyeni statlarıyla, yatırımlarıyla, futbola olan ilgisi ile Türkiye kanatlanmaya hazırlanan bir kuş gibi’ dedik. Şaşırdılar, ‘Nasıl yani! F.Bahçe’yi de mi kastediyorsunuz?’ diye sordular. ‘Evet, F.Bahçe’yi de, Beşiktaş’ı da kastediyoruz’ cevabını verdik. Türk ya da yabancı hiçbir kulübü karalamadık. Ama bizim konuyu kaşıyanlar var. Açık ve belgelerle net kayıtlı. UEFA’ya binlerce dilekçe gidiyor” dedi.
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