Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün aylık resmi yayın organı Galatasaray dergisinin haziran sayısında yer alan yazısında, "Futbol takımımızın, teknik direktörümüz Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig şampiyonluğu, bu camianın birlik olduğunda neleri başarabileceğine dair bir mihenk taşıydı." ifadesini kullandı.
Şampiyonluğun büyük konsantrasyon, taraftarın, yönetimin ve camianın inançla bir bütün olarak hareket etmesi sonunda geldiğini aktaran Cengiz, şunları kaydetti:
"Bir ahengin yansımasıydı; tıpkı kuruluş dönemimizden kurucumuz ve ilk başkanımız Ali Sami Yen'in renklerimizi tasvir ederken kullandığı benzetmede olduğu gibi 'Bir saka kuşunun başı ile kanadının yarattığı renk güzelliğine benzer bir parlaklığın hasıl olması misali.' Açıkçası bu zorlu meydan okumada bir an olsun inancımızı eksik etmedik. Bütün renkler bizimdir ama sarı ve kırmızıdan aldığı ilhamla Ali Sami Yen'in de söylediği üzere sarı-kırmızının bir alev topu gibi takımımız üstünde parıldamasını tasavvur ettik ve bizi galibiyetten galibiyete götüreceğine inandık. Kolektif bir anlayışın sonucu olan ve gelecek yıllarda güçlü bir ayağa kalkışın ilk adımı olarak anılacak bu şampiyonluk için tüm Galatasaraylılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."
"GÜZEL GÜNLERİMİZİN GELECEKTE OLDUĞU BİLİNCİNDEYİZ"
Üç ayda idari, finansal ve sportif anlamda önemli kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Cengiz, bundan sonra kuruluş amacına bağlı olarak yine başaracaklarını vurgulayarak, şunları ifade etti:
"Montaigne'in denemelerinde geçer, Yunan bir balıkçı bir kasırga sırasında Neptunas'a dua ederek, 'Beni ister kurtar, ister batır ben dümenimi kırmadan dosdoğru gideceğim.' Biz Galatasaraylılar da benlik duygusunu kenara itip kişisel düşünceyi bir kenara bırakan, yarattığı kültür ile bir düşünce biçimi olan, mağlup olduğu yolda dahi galip gelmek için sonuna kadar savaşan bir anlayışın sonucu olarak çok daha güzel günlerimizin gelecekte olduğu bilincindeyiz. İşte bu bilincin bize gösterdiği ışığı yanımıza alarak büyük bir tevekkülle ve güçlü bir inançla sadece doğru bildiğimiz yolda Galatasaray'ın menfaatlerini önde tutarak ilerlemeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Aynı toprakların insanı olsak da aynı güneş ısıtsa da hepimizi, biz Galatasaraylıları diğer kulüplerden ayıran bu niteliklerle yine başaracağız, yine kazanacağız."
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