TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay'ın evinde Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı maçı protokol tribününden takip eden A Milli Takım'ın eski teknik patronu ve siyah-beyazlıların efsane futbolcusu Mustafa Denizli, İzmir ekibinin gerçek yerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

Atatürk Stadı'nda 30 bin seyircinin takip ettiği tarihi randevuda inanılmaz bir atmosfer ve heyecan yaşadığını dile getiren Mustafa Denizli, "Altay'ın layık olduğu yere bir adım daha yaklaşması harika. Böyle bir günde 19 yılımı geçirdiğim takımımın yanında olmak inanılmazdı. Kulübün genç taraftarı da muhteşemdi, o değişimi orada yaşamak gurur, mutluluk ve onur verici. Çok duygulandım" dedi.

Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırıp şampiyon yapan tek teknik direktör olarak tarihe geçen Mustafa Denizli, futbol oynadığı dönemde Altay'ın bu takımlardan sonra Süper Lig'de en fazla yer alan ekip olduğunu hatırlatarak, "Altay, iki kez Türkiye Kupası'nı kazanmış, rakiplere Alsancak ve Atatürk Stadı'nı dar etmiş bir kulüp. Ben de bu kulüpten çıkarak Türk futboluna katkı sağladım. Şehrimde, takımımda böyle bir günde şampiyonluğa şahit oldum. Yönetime, teknik adama, futbolcularımıza, taraftara ve İzmirli futbolseverlere bana böyle bir tablo yaşattıkları için minnetarım. Duygu seline boğuldum desem yalan olmaz" diye konuştu.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun genç yaşına rağmen harika işler yaptığını belirten Denizli, hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür etti.

Final maçına gelmeden önce kafasında bazı soru işaretleri olduğunu ifade eden Mustafa Denizli şöyle konuştu:

"Ömrümün neredeyse üçte biri bu camiada geçti. Maça kafamda soru işaretleriyle geldim. 'Ya şampiyon olamazsak' diye düşündüm. Daha önce Altay'ın hakem hatası ve penaltılarla kaybettiği iki Play-Off finalini izlemiştim. Süper Lig'e çıkamamıştık. Soru işaretleriyle geldiğim İzmir'den ayrılırken en mutlu ve en duygusal günümü yaşadım. Ben Altay'da kupalar kazandım, tüm gençliğimi geçirdim. Hangi takımı çalıştırsam Altay'ın aldığı sonuçları merak ettim. Altay'a geldiğim günü neler yaşadığımı çok iyi hatırlıyorum."

Mustafa Denizli, Altay'da forma giydiği dönemde "Çeşmeli Mustafa" olarak anılıyordu.

TÖRAYDIN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ BIRAKTI

Sezonun en önemli döneminde kariyerinde ilki gerçekleştirip devraldığı Altay'ın başında teknik adam olarak 4'te 4 yaparak şampiyonluk yaşayan Özden Töraydın, sportif direktörlük görevine geri döndüğünü açıkladı.

Şampiyonluk nedeniyle ailesine, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'na, futbolculara ve taraftara teşekkür mesajı yayınlayan Töraydın, "Ligin bitimine dört hafta kala Bugsaşspor deplasmanı öncesi üzerime aldığım teknik direktörlük görevimden ayrılarak sportif direktörlük vazifeme geri dönmüş bulunmaktayım. Spor Toto 1. Lig'de mücadele edeceğimiz 2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarımıza ara vermeden başlarken, attığımız her adımda her zaman olduğu gibi öncelikle Büyük Altayımız'ın menfaatlerini gözeteceğimizin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Özden Töraydın sözlerine şöyle devam etti:

"Mücadelesi ve centilmenliğiyle Türk futboluna damga vurmuş Büyük Altay, geride bıraktığımız iki sezonda elde ettiği başarılarla hak ettiği noktaya gelmek için önemli adımlar attı. Büyük taraftarımız, futbolcularımız ile tüm camiamızca yakalanan birlik ortamı, istek ve azim bize bu mutluluğu yaşattı. Üst üste kazanılan iki şampiyonluk bizi nihai hedefimize yaklaştırmış olmakla birlikte daha kat edilecek uzun bir yolumuz var. Süper Lig hedefine giden bu yolda izlenmesi gereken rota '5 yılda Süper Lig' parolasıyla Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu tarafından çizilmiş olup, çıktığımız yolda en önemli nokta ilk günden beri var olan sistemimizin devamlılığı, planladığımız Süper Lig hedefiyle bu işleyişin bozulmadan yürütülmesidir."