BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk TV'de Didem Aslan Yılmaz'ın sorularını cevaplADI.
Destici Saadet partisi ile ittifak görüşmelerine dair ''Necmettin Erbakan Hoca döneminde de diyaloglarımız iyiydi. Şuan da Saadet Partisi ile diyaloğumuz iyi. Kapılarımız açık. Türkiye bundan sonra da seçimler yaşayacak. Her seçimi buna başlamak değil. O da bizi ikna etmekte zorlanmış demek ki. Bizi ikna etmek için bir şey olmadı, onlar da bizim tercihimize saygılı oldular.'' dedi.
İTTİFAK VE HDP YORUMU
Destici ''Biz 16 Nisan'da evet diyerek tarafımızı net belli ettik. Ben ilk gün bu ittifakı doğru bulduğumuzu ve içerisinde yer alacağımızı ifade ettik, kimsenin bir teklifte bulunmasına müsaade etmedik.
Benim siyasette dikkat ettiğim hususlar PKK'nın partisini hariç tutuyorum yüzüne bakarak tokalaşamayacağım kimse yoktur. Biz her zaman mesafeyi korumayı bilmişizdir. Bir araya gelme mecburiyeti ile karşı karşıya kalınca bir hukukumuzun olması lazım.
Türkiye'deki her kesimle konuşuruz ülkemizi, milletimiz için. BBP Türkiye'nin mayasıdır. HDP, PKK'nın partisidir. Milletimizin bunlara oy vermemeleri lazım. HDP PKK'nın partisi oy vermemeleri lazım, bunu örtmememiz lazım. HDP, PKK'nın, YPG'nin, Kandil'in partisidir. Terörist başının partisidir. Vatandaşımızın bunu anlaması lazım. HDP, bu milletin inancına, fikrine, kültürüne karşı olan bir yapıdır. Vatandaşımız bunu bilmelli'' yorumunda bulundu.
SİSTEM OTURUNA KADAR İTTİFAK'I DESTEKLEYECEĞİZ
Destici ''Cumhur İttifakı devam etmeli. Bu sistem oturana kadar. Ben devam etmesini istiyorum. Ruhunun devam etmesi lazım. Biz milletvekili pazarlığı içerisinde olmadık, memleket meselesi olarak baktık işe. Bu yeni sistemi ngerekli olduğuna inanıyorsak bu sistem oturana kadar bu ittifakın içerisinde yer alacağız.'' ifadelerini kullandı.
Destici ittifakın seçim sonrası sürmesi konusunda ''Cumhur İttifakı devam etmeli. Bu sistem oturana kadar. Ben devam etmesini istiyorum. Ruhunun devam etmesi lazım. Biz milletvekili pazarlığı içerisinde olmadık, memleket meselesi olarak baktık işe. Bu yeni sistemi ngerekli olduğuna inanıyorsak bu sistem oturana kadar bu ittifakın içerisinde yer alacağız.'' ifadelerini kullandı.
Destici ''Bizim itfakimiz zaten tabanlarımızın arasında vardı. Zaten birbirlerine çok yakın olan tabanlar. Her parti içerisinde farklı sesler de olabilir.'' dedi.
''PARTİ İÇİNDE SUÇU İŞLEYENLERİN BEDELİNİ ÖDEMESİ LAZIM ANCAK HDP, PKK ORGANİZASYONUDUR''
Destici HDP'nin YSK listesinde yer aldığının hatırlatılması üzerine ''Partilerin kapatılmasına karşı olduğumuzu ifade ettik. Parti içerisinde suçu işleyenlerin bedelini ödemesi lazım. Ama burada organizasyon PKK'ya ait. PKK ile ilgilerini kesmeleri lazım.'' dedi.
BBP LİSTELERİNİN İTTİFAK İÇİNDE YER ALIŞ ŞEKLİ
Destici, listeleri Erdoğan ile birlikte yapmadıklarını, kendilerinin hazırladığını ifade etti. Destici ''Biz Gizli kapaklı bir şey yapmadık. Listeleri kendimiz çalıştık onlara sunduk. Onlar da kendilerine göre bir çalışma yaptı, neticede bu listeler çıktı. Önce biz illeri verdik, bu illerde aday verebiliriz, ittifaka katkı sağlaya biliriz dedik. Onlar iller yerine isim istediler. Biz de illerin tamamıyla ilgili isim verdik.'' dedi.
Mustafa Destici ''Gerçekçi olmak lazım. İsterim ki 35 arkadaşımız hepsi tecrübeli ehliyetli. İstanbul'da 3 bölgede adayımız var bu arakadaşlarımız seçilme ihtimali çok yüksek değil. Bütün arkadaşlarımzı sanki seçilecekmiş gibi çalışıyorlar. Seçilme şansı olan arkadaşlarımız var. Bunu seçimlerin sonucu belirleyecek.'' dedi.
Destici ''Bizim ideallerimiz var. Elbette Meclis'e girmeyi hedefliyoruz. Meclis'e girdiğimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hak mağduru kesimler var. Hepsi bizleri arıyorlar. Biz bu ittifak meselerini konuşmanın yanında hak mağdurlarını da konuşuyoruz.'' dedi.
Kaç vekile sahip olabileceklerine dair soruya Destici '' 3 kişiden aşağı olmayacağını düşünüyoruz. Ayrılmak diye bri şey yok. Biz BBP olarak giriyoruz. Ben genel başkan olarak giriyorum.'' dedi.
Birinci turda Cumhurbaşkanı ERrdoüğan'ın seçileceğini görüyorum. Cumhur ittifakına meclisin çoğunluğunun alacağını düşünüyorum. HDP barağı açsa dahi ki bu olasılığı düşük görüyorum.
''GENEL AFFI DOĞRU BULMUYORUZ''
Sayın Bahçeli'nin af konusundaki düşüncelerine saygı duyuyorum. Kendisine göre haklı endişe ve sebepleri var. Biz BBP olarak bir genel affı doğru bulmuyoruz.
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