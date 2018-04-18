Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Karabükspor ile oynayacakları maç öncesi oyuncuların motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Ben çok rahatım. Bunun sözünü veriyorum. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Er, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göztepe maçı dönüşü kaza sonucu vefat eden Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin’e Allah’tan rahmet ve ailesine, camiaya başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, “Karabükspor maçı hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Tek amacımız oradan galibiyet ile dönmek. Göztepe maçında iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Her geçen hafta gelişmemiz gerekiyor. Takımı daha fazla öne çıkararak, hücum organizasyonları geliştirerek, kazanma odaklı bir takım oluşturacağımızı söylemiştik. Göztepe maçında bana göre bunun sinyallerini verdik” dedi.
“KENDİLERİNİ KANITLAMAK İSTİYORLAR”
Karabüksporlu oyuncuların küme düştükleri için rahat oynadıklarını ifade eden Er, “Kendilerini de kanıtlamak istiyorlar. Belki transfer yapmak isteyecekler. Biz kendi işimize odaklanacağız. Karabükspor’un konumuna bakmaksızın ciddiye alarak kendi işimizi yapıp kazanma odaklı oynayacağız ve kazanacağımıza da inanıyorum. Kadroda 1-2 değişiklik yapabiliriz. Badu ve Bostock iki gündür bizimle çalışıyorlar. Bostock 3 haftadır takımdan ayrı. O daha yakın gibi duruyor fiziksel olarak. Jires’in bugün tekrar durumuna bakacağız. John, Alper bizimle olmayacak. Belki Grozav da olmayacak. Dün onda problem oldu, bugün çıkmayacak” diye konuştu.
"TOPLAYABİLECEĞİMİZ MAKSİMUM PUANI TOPLAYACAĞIZ"
‘Şehirdeki karamsar tablo için ne söyleyeceksiniz?’ sorusuna da genç teknik adam, “Biz puan hesabı yapmıyoruz. Oyuncularımızın geldiğimiz günden beri inanılmaz bir antrenman performansı var. Son iki gün müthiş çalıştılar. Antrenmanda çok istekliler, coşkulular. Sahada ne yapıyorsanız maça yüzde 100 yansıyor. Bu haftaki görüntümüz çok iyi. Toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayacağız. Ben oyuncularımıza güveniyorum. Ligin sonuna puan hesabı yapmak çok doğru olmuyor. Sürpriz sonuçlar da çıkıyor. Herkesin motivasyonu üst seviyede. Çok farklı sonuçlar da çıkabiliyor. Biz sadece kendi maçımıza bakıyoruz. Önce biz kazanmamız gerekiyor” dedi.
"BİZE YAKIŞMAYAN SONUÇLAR ALDIK"
Oyuncuların üzerinde baskı olduğunu dile getiren Er, “Biz o baskıyı kaldırmak istiyoruz. Biz onlara güveniyoruz, kaliteli bir takımız. Özgüven eksikliği var. Fazla mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunun baskısı var takımın üzerinde. Bir galibiyet ile bunu atacağımızı düşünüyorum. Bireysellikten ziyade takım olarak hareket etmemiz gerekiyor. 11 kişi, kulübe, tribün o sinerjiyi yakalarsa iyi takım olabiliriz” şeklinde konuştu.
"DELARGE'NİN GEÇEN HAFTA BİR PROBLEMİ VARDI"
'Delarge kadroya girecek mi?' sorusuna ise Mustafa Er, “Delarge’ın geçen hafta bir problemi vardı. Son antrenmana çıkmadı. Migrende bir problemi vardı. Kadroya girememesindeki ana sebeplerden birisi de buydu. Performansıyla da alakalı tabii. Biz herkese aynı mesafedeyiz. Kim çalışırsa, kim bu arma için mücadele ederse sahada olacaktır” cevabını verdi.
"OYUNCULARIMIZ SAHADA GEREKENİ YAPACAKLAR"
Karabükspor maçında oyuncuların sahada gerekeni yapacaklarını dile getiren Er, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ben çok rahatım. Ben bunun sözünü veriyorum. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar. Bazı şeyler kolay değil. Daha savunma odaklı, daha kontra atak odaklı oyun oynuyorduk. Şimdi daha hücum formatlı oyun oynamak istiyoruz. Biz büyük bir takımız. Süreç bunu çok net bir şekilde yapacağımızı göstermiyor. Geriden geliyoruz. Moral, motivasyonumuz düşük. Kademe kademe bunları atlatacağız.”
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