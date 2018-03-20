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Ekim 2016'da Riekerink, Mustafa ile arasında geçen diyaloğu paylaşmış ve şunları söylemişti: "Mustafa ile konuştum. Bu kadar önemli bir olaydan sonra onu bilgilendirmem gerekiyor. Bütün bu olanlarla nasıl baş etmesi gerektiğini anlatmalıyız."