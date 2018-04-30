Mustafa Kemal Kurt, Survivor yarışmasının Ünlüler takımında yer alıyor. Yarışmaya sonradan katılmasına rağmen gerek başarılı performansı ile gerek azimli mücadelesi ile ön plana çıkmayı başardı. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşında? Survivor Mustafa Kemal nereli? İşte hayat hikayesi...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018'ın 22. bölümünde Gönüllüler takımına katıldı.

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