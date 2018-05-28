Mustafa Kemal Kurt, Survivor 2018 yarışmasının Ünlüler takımında yarışıyor. Oynanan parkur oyunlarında ve söylemleri ile dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kemal Kurt'un hayat hikayesi merak konusu oldu. Peki, Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşında? Survivor Mustafa Kemal nereli? İşte Mustafa Kemal'in hayat hikayesi...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor.

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