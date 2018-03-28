Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor yarışmasının Gönüllüler takımına Mustafa Kemal Kurt, 22. bölümün ardından dahil olmuştu. Sakatlanan yarışmacıların yerine dahil olan Mustafa Kemal Kurt, oynanan parkurlarda gösterdiği hırslı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler Mustafa Kemal Kurt'un hayat hikayesini araştırıyor. Peki Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşındadır? İşte Mustafa Kemal Kurt'un hayat hikayesi...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018'ın 22. bölümünde Gönüllüler takımına katıldı.

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