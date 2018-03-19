Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor'ın yeni yarışmacısı Mustafa Kemal Kurt Gönüllüler takımında mücadele etmeye başladı. Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mustafa Kemal Kurt kaç yaşında? İşte Survivor Mustafa'nın hayat hikayesi...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018'ın 22. bölümünde Gönüllüler takımına katıldı.

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