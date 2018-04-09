Mustafa Kemal Kurt, Survivor 2018 yarışmasına sonradan dahil olmuştu. 22. bölümden sonra dahil olan Mustafa Kemal Kurt, yeni konsept ile Gönüllüler takımından, Ünlüler takımına geçti. Parkurlardaki hırslı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İzleyiciler Mustafa Kemal Kurt'un hayat hikayesini araştırıyor. Peki, Mustafa Kemal Kurt kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Mustafa Kemal nerelidir? İşte hayat hikayesi...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018'ın 22. bölümünde Gönüllüler takımına katıldı.

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