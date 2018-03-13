Mustafa Kemal Kurt kimdir? Survivor'ın 12 Mart'ta yayınlanan 22. bölümünde Gönüllüler takımına iki kişi katıldı. Bunlardan birisi de Mustafa Kemal Kurt... Mustafa Kemal Kurt, 22. bölümünden itibaren Survivor 2018'de Gönüllüler takımında mücadele edecek. Mustafa Kemal Kurt kimdir? İşte Mustafa Kemal Kurt hakkında merak edilenler...

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR=

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018'ın 22. bölümünde Gönüllüler takımına katıldı.

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