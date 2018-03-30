Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018'de ünlüler takımında yarışıyor. Mustafa Kemal Kurt yarışamya 22. bölümde katıldı ve tam performansını henüz gösteremedi. Ancak tavırlarıyla ve ilk performansıyla izleyicinin şimdiden yakın markajına girdi. İşte Mustafa Kemal Kurt'un hayatından kesitler.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü mezunudur. Yaşamını İstanbul'da sürdüren Kurt, profesyonel Rugby oyuncusudur. Aynı zamanda Türk Rugby Milli Takımı'nın kaptanı ve 8 yıllık oyuncusu olan Mustafa Kemal Kurt, Rugby'nin yanı sıra Crossfit sporuyla da ilgileniyor. Crossfit alanında uluslararası müsabakalarda yer alan Kurt, Survivor 2018'ın 22. bölümünde Gönüllüler takımına katıldı.

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