Mustafa Keser ve oğlu Emrah Keser kimdir? soruları bugün gündeme gelen konulardan oldu. SHOW TV ekranlarında yayınlanan iddialı program "Seda Sayan'la"ya konuk olan Mustafa Keser ile Emrah Keser, şarkılarıyla programa ayrı bir tat veriyor. Türk müziğinin önemli ismi Mustafa Keser'in oğlu Emrah Keser'de babasının izinden gittiğini belli etti. İşte Mustafa Keser ile Emrah Keser'in hayatına dair detaylar...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser 1 Ocak 1945'te Elazığ'ın Maden ilçesinde dünyaya geldi. Maden'de çocukluğu geçen Mustafa Keser; ilk ve orta öğrenimini de Maden'de, lise tahsilini Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi ve Sivas 4 Eylül Lisesi'nde tamamlamıştır. Babası müzisyen olan sanatçı ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrenmiştir.

1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses yarışmasını Türk Halk Müziği dalında kazanmış ve 1982 yılına kadar TRT İzmir Radyosu'nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır. Kâni Karaca'dan müzik dersleri almıştır. Mustafa Keser bir röportajda TRT’nin arşivinde 20 bin şarkı olduğunu ve bunların tümünü bildiğini açıklamıştır.

MUSTAFA KESER'İN TELEViZYON PROGRAMLARI

Mustafa Keser TRT başta olmak üzere bir çok özel kanalda uzun yıllar "Mustafa Keser Sizlerle" programını yaptı.

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