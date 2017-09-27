Mustafa Koç ‘sessiz dünya’nın sesi oluyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, 56 yaşında ansızın kaybettiği eşi Mustafa Koç’un, yarım bıraktığı hayallerinin peşinden gidiyor. 21 Ocak 2016 günü vefat eden Mustafa Koç adına ilk kez bir ödül kondu. “Mustafa Koç Ödülü” kriterleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin olimpik değerlerinden geliyor:

Mükemmeliyet, dostluk ve saygı... Son 13 yıl Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda oturan Mustafa Koç, bu süre içinde yalnızca grubun değerini 9 kat artırmakla kalmamış; 2006 yılı itibarıyla eğitim, spor, istihdam ve kadın konuları başta olmak üzere, “Ülkem İçin” diyerek sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık vermişti. Caroline Koç basın buluşmasında, eşinin vefatından bir-iki yıl önce sportif alanda ödül konması için, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile çalışmalara başladığını anlatıyor.

OLİMPİZM MEŞALESİ YANDI!

Eşinin ülkede spora daha çok değer verilmesini istediğini belirtiyor. Mevcut durumu ortaya koyuyor: “80 milyonluk Türkiye’den de, 9 milyon nüfuslu İsviçre’den de olimpiyatlara 103 sporcu katılıyor.”

Aile; golf, yelken, model uçak, havacılık, dalgıçlık, fotoğrafçılık gibi spor ve hobileriyle iç içe yaşamış Mustafa Koç’u, hayata ve insanlara dokunan yanıyla yaşatmaya çalışıyor. Koç; 1992 yılında kurulan 1907 Fenerbahçe Derneği’nin ilk başkanıydı.

1907 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise FB başkan adayı da olarak ağabeyinin Fener tutkusunu yukarı taşıyor.

Koç Holding Kurumsal İlişkiler ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, TMOK’nun proje ortağı olduğu ödülün içeriğini açıyor:

200 BİN LİRAYI PAYLAŞTILAR

“İster öğretmen, ister futbolcu, ister antrenör olsun, ‘olimpizm değerlerine’ sahip sportif kurumlara ve kişilere verilecek.”

Ödül için 2 bin ayrı noktadan 98 kişi başvurmuş. Ödül jürisi, seçici kuruldan geçerek finale kalan 3 aday arasından seçim yapmış.

Caroline Koç, ödül jürisinin değişmeyecek tek üyesi. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise jüride kurumları adına yer alıyorlar. Bu kurumlar da jüride sürekli temsil edilecek. Seçici kurul ise eski Spor Bakanı Fikret Ünlü, “Sporda Nefret Suçları” çalışmasıyla bilinen Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gıyasettin Demirhan, İstanbul 2020 Adaylık Komitesi Başkanı Hasan Arat ve Türkiye Güreş Vakfı Başkanı, olimpiyat şampiyonu, milli güreşçi Ahmet Ayık’tan oluşuyor. Ödüle çok özenilmiş. Heykelini, Koç logosunun da tasarımcısı ünlü grafik sanatçısı Ivan Chermayeff, müziğini ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nin müziğini besteleyen Tony Britten yapmış.

200 bin liralık ödülü Gizem Girişmen ile Taha Akgül paylaştı.

Girişmen, 2008 Paralimpik Yaz Oyunları’nda okçuluk dalında Türkiye’ye “Kadınlar, Bireysel/Olimpik” kategorisinde altın madalya getirmişti. Mustafa Koç’un engelli grupların desteklenmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları adeta tek bir isimde vücut bulmuş. Mustafa Koç, BM’nin kadın-erkek eşitliği dayanışmasını ortaya koyan “HeForShe” kampanyasını destekleyen 10 şirket liderinden biriydi.

Bu görevi, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla kardeşi Ömer Koç sürdürüyor.

Koç’un cenazesinde Türkiye Eğitim Vakfı’na (TEV) 2.5 milyon lira bağış toplanmış; Koç Topluluğu Şirketleri de bu tutarı 10 milyon liraya tamamlayarak Koç Fonu oluşturmuştu.

Fonla, 10 yılda 3 bin kızın meslek lisesi eğitimine burs verilecek.

‘BOL BOL SEYAHAT ETMEK İSTİYORDU’

Oya Ünlü Kızıl, “Son 1.5 yılda toplumun farklı kesimleri Mustafa Bey’in adına onlarca ödül verdi. Onlara bir yıllığına müsaade edildi” diyor. Türkiye Golf Federasyonu, her yıl verdiği kupayı Mustafa Koç adına düzenleme kararı almıştı.

Caroline Koç, kızları Esra ve Aylin’in katkılarıyla eşinin dalış fotoğraflarını “Silent World” (Sessiz Dünya) kitabında bir araya getirdiklerini ekliyor.

Koç’a eşinin hayat planını sorduğumda, “Emekli olunca ne yapacağını bilemeyenlere şaşırır ‘İnanamıyorum, fırsatım olsa neler yaparım’ derdi. Dalmak, köpekbalıklarının fotoğraflarından oluşan 2’nci kitabını çıkarabilmek için bol seyahat etmek istiyordu. Planör uçakla uçmaya vakit ayırmak; çok planı vardı... Sosyal hayata, hobilerine, işine ayırdığı zamanı iyi planlardı” dedi.

İLK ÖDÜL ONLARA GİTTİ

Mustafa V. Koç Spor Ödülü’nün ilk sahipleri, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile paralimpik oyunlar ve dünya şampiyonu milli okçu Gizem Girişmen oldu. Sporcular ödülü Caroline Koç’un elinden aldı.

‘ÇOK STRESLİ GÜNLER GEÇİRDİ’

Kendisine sorma fırsatım olmayan soruları da eşine yöneltiyorum: Tüpraş ve Yapı Kredi’nin satın alınması ya da ailenin duygusal bağ kurduğu Migros’un satışı gibi radikal ve büyük kararları alırken evde neler yaşandı? Caroline Koç, eşinin bu süreçte çok stresli günler geçirdiğini, ailesini ikna ettiğini vurguluyor: “Hep çok kararlıydı. Çok iyi ekip kurardı, insanlara fikirlerini sorardı. Dinlerdi. Bilmediğini söylerdi. Verimli çalışır, hızlı karar alırdı. Her toplantıya hazırlıklı girerdi, dersini iyi çalışırdı. Eve geldiği zaman stresi uzatmazdı.”

Eşinin vefatından sonra holding yönetim kuruluna giren Koç, “Toplantılara hazırlanıp gidiyorum. Haftanın 2-3 gününü holdingde geçiriyorum. O koltukta otururken katkım olsun istiyorum” diyor. Ortağı Banu Yentür’le kurduğu Türk kahvesi markası Selamlique ve ev tekstili markası Haremlique’in vaktini aldığını belirten Koç, Vehbi Koç’un kurduğu Aile Planlaması Vakfı’nın başkanlığını da yürütüyor. Koç Holding’in 18 kişilik yönetim kuruluna; aileden Caroline Koç, Semahat Arsel, İpek Kıraç’ın yanı sıra BootsHEAD Yönetim Kurulu Başkanı Anne Lauvergeon’un girmesiyle kadın üye sayısı 4’e çıktı. 19 yaşındayken İzmir’de tanışıp 1992 yılında aşkla evlendiği eşinin hobilerini kızlarıyla paylaştığını söyleyen Caroline Koç, anne olarak muradını da ifade ediyor: “Bağımsız kızlar olmalarını istiyorum.” Toplumsal sorunlara duyarlılık ve özgürlükçü felsefe ailede başlıyor!

mustafa koç

Serpil Yılmaz

Koç Holding