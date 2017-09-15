Mustafa Reşit Akçay Konyaspor Marsilya maçı sonrasında konuştu

Atiker Konyaspor, üst üste 2. kez katıldıkları UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'ndaki ilk maçında Fransa temsilcisi Marsilya'ya Adil Rami'nin 48. dakikada attığı golle 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrasında maçı değerlendirdi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupaya uzanan Konyaspor'da Akçay, o maçı hatırlatarak Marsilya karşısında Beşiktaş mücadelesinden bu yana en iyi oyunlarını oynadıklarının altını çizdi.

İşte Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları;

"Beşiktaş maçından sonra en iyi maçlarımızı oynadık. Skor açısından etkilenebiliyoruz."

"Bu skorlar bizi mümkün olduğunca mutsuz etmemeli, heyecanımızı düşürmemeli. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu maçlar bizim için hem yüzleşme anlamında, hem de kendimizi tekrar test etme anlamında önemli."

BEŞİKTAŞ MAÇI...

"Beşiktaş maçı zor bir maç. Onlar da deplasmanda 3-1 kazandı. Yaratıcı, problem çözen oyuncuları var. Beşiktaş'ın torbadan tavşan çıkartan oyuncuları var. Biz yine de mücadelemizle bunların üstesinden geleceğiz."

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Yeşil-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2. maçında ise 28 Eylül'de Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımını ağırlayacak.

Mustafa Reşit Akçay

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